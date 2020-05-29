新北市新店區公所為表達對參與學生的感謝之意，在29日舉辦感謝儀式並頒發感謝狀。（新店區公所提供）

新北市新店區公所為表達對參與學生的感謝之意，在29日舉辦感謝儀式並頒發感謝狀。（新店區公所提供）

新冠肺炎防疫期間，新北市新店區公所配合中央防疫政策，落實碧潭水舞活動防疫宣導及公共環境巡視，並建立碧潭風景區及周邊商圈巡查人潮機制，以避免群聚感染，景文科技大學旅遊管理學系也參與了此次的防疫宣導工作。新店區公所為表達對參與學生的感謝之意，在29日舉辦感謝儀式並頒發感謝狀。

新店區長林煌源表示，防疫是一場長期抗戰，並非公部門可以獨立完成，更需要民間及社會資源的投入，感謝景文科技大學於今年碧潭水舞活動及假日期間共同執行防疫宣導，在巡查期間輔以手舉宣導告示牌提醒遊客保持社交距離、戴口罩及協助政令宣導。其中，旅遊系國際專班來自越南的同學們也參與其中，跨越國籍，共同為防疫盡一份心力。

新店區公所表示，新北市防疫部署總是跑在第一線，透過公所與景文科技大學的公私協力，除了能培養學生們熱心公益關懷社會的精神，也能對防疫政策有更深一層的認識，進而與政府齊心防疫，共同守護民眾健康。

(中時 )