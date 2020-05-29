防疫新生活運動，實聯制措施指引。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

因應新冠疫情，中央流行疫情指揮中心原推動「實名制」，要求進入密閉場合時要登記姓名與聯繫方式，若有病例發生，方便防疫人員調查接觸史。不過隨著疫情趨緩，指揮中心決定修改成「實聯制」，不一定要真實姓名，只要留下能聯繫到本人的資訊即可，業者僅能保留資訊最多28天，也不得轉為其他用途。

指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，業者執行「實聯制」不限電子或紙本，重點在能夠聯繫到本人，要求提供資料時要明確告知用途，僅能使用在防疫，可搜查資料的權限僅限衛生防疫主管機關，不可以用於其他目的，並且不論紙本或電子資料，最多只能夠保存28天，時限一到必須刪除，不得繼續保存。

簡宏偉強調，指揮中心有做出「COVID-19（新冠肺炎）防疫新生活運動：實聯制措施指引」，提供給各機關參考「實聯制」的執行方式。當中有指出，蒐集個人資料應該符合最少侵害為原則，例如電話號碼，不需要詳細個資，蒐集到的資料必須由專人保管保存，相關單位會不定期稽核，若有資料外洩將由個資法處裡。

指揮中心指揮官陳時中強調，民間一般商家未來都應該按照「實聯制」指引執行，部分原本受限行業，就可以恢復正常作業。簡宏偉也說，「實聯制」指引基本上都有按照現有法規編寫，才整理出來提供給民眾，目前已經放在網路上，需要的民眾可以直接下載。

指揮中心提醒，若6月7日後國內仍維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實聯制，及落實個人防護措施（勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩），從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。期望大家一同落實「防疫新生活運動」，提升生活品質，促進經濟發展。

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(中時電子報)