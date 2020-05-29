位於新北市捷運新店機廠的捷運小碧潭站共構大型商場自IKEA宜家家居新店店及京站森林時光美食廣場陸續開幕後，吸引了不少人潮前往，並帶動新店中央路沿線商業效益外，亦因生活機能提升，使該站周邊華廈及大樓成交單價也略為上漲，顯示大型商場之進駐對房價確具有其影響性。

捷運小碧潭站位於新店區中央路及環河路交叉口，毗鄰國道3號安坑交流道，而環河路可銜接水源快速道路進入臺北市，亦可連通中安大橋銜接新北環河快速道路，具有交通之優勢。其共構大型商場重新招商後，IKEA及京站森林時光先後於108年5月及109年3月開幕，依臺北捷運公司統計資料，該站進出站人次分別較開幕前月增加62％、16％。而該站除捷運共構之大型社區外，周圍可建築用地除有發展成熟之中央新村、新店高中及三民路一帶住宅區外，亦有近年土地標售成績亮眼的央北整體開發區。

新店地政事務所表示，該所分析108年5月IKEA商場開幕後對捷運小碧潭站不動產交易之影響，就開幕前後1年實價登錄買賣價格資訊，其在公寓部分，開幕前後成交單價分為每坪37.1、37.2萬元，華廈及大樓成交單價則自每坪47.5萬元略微上漲至48.1萬元，其中占該區域交易量約12％之捷運共構社區，平均成交單價自每坪47.7萬元上漲至50.2萬元，顯示商場之開幕對周邊房市具有相當正面影響。

而位於小碧潭站北側，與中央新村毗鄰之央北整體開發區，採棋盤式道路規畫，各宗土地面積大且形狀方正，自107年來已由國內知名建商品牌陸續推出約20個預售建案，吸引不少買氣。依實價登錄已結案申報之預售屋成交資訊，該區預售屋2樓以上成交單價約每坪39.1至58.8萬元。

此外，位於中央一街至中央八街範圍內之中央新村住宅區內，近2年成交數件總價約5900萬至1億1100萬元間之透天厝交易，研判屬地主整合土地之交易，倘扣除建物殘餘價值，其土地單價約為每坪103.5萬至169.1萬元，顯示本區具有發展趨勢，吸引投資人先行儲備土地以供未來推案開發。

該所進一步表示，捷運小碧潭站周圍均為住宅區，該區公園、綠地、學校、停車場等公共設施完善，亦有捷運、國道3號安坑交流道、水源快速道路、中安大橋之交通優勢，且具備商業機能，未來央北整體開發區新建案完工後，除增加該區不動產供給，亦可望引入更多人口，更多不動產成交實際資訊，歡迎大家至「新北不動產愛連網」查詢。

(中時 )