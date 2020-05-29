知名水產品牌天和鮮物臉書粉絲專頁以「謝謝您，願您成為幸福天使」為題，公布董事長、創辦人劉天和辭世的消息。劉天和原本為半導體業的科技人，48歲罹大腸癌，術後致力於水產養殖，並創設「天和鮮物」，推廣無汙染生鮮食物。

天和鮮物臉書上貼出影片悼念劉天和，「對天、對地，對得起自己的良心，一直是我的信念，所以人生的這條漫漫長路，我選擇做自己，這條路既艱辛又挑戰重重，但感謝一路上相挺，還有支持的長官與朋友們相伴，讓天和不孤獨，可以繼續堅持，遺憾地來不及道別，只能獻上最後的祝福，祝福貴府闔家平安身體健康，幸福快樂謝謝」

劉天和一生相當傳奇、戲劇，國小畢業至台北打拚，學做冷凍空調，從學徒變頭家，1982年台灣半導體、光電產業起飛，他成立宏瑞制程工業，打進產業鏈，主攻廢氣處理管路製程。

1998年，他48歲卻罹患大腸癌，前後手術8次，歷經多次化療，才撿回一命，重生後，他捨棄科技新貴，投入養殖業，希望培育出新鮮健康活魚；2003年創立「天和鮮物」，標榜無汙染，獲得許多消費者青睞。

經平面媒體報導，劉天和日前在東部旅行時，心臟突感不適，雖經緊急送醫，但急救後仍宣告不治，享壽71歲。

近來不少知名人士死於腦中風等心臟疾病，台大醫院內科教授王宗道表示，就臨床觀察，天氣溫度變化的影響因素有限，較可能是擔心疫情，未能定期回診和規律用藥有關。

王宗道指出，最近氣溫變化並不大，只是早晚稍涼，誘發心血管急重症的風險並不高，但門診顯示，許多高血壓等慢性病患者並未依照約診時間回來，以致中斷用藥，「不吃藥物，也可能是致病原因之一。」

國外1項名為TRED-HF研究就發現，心臟衰竭病人規律用藥後，功能穩定，指數下降，在醫師嚴密監控下，逐步減藥，不料，半年後，竟有4成5受試者症狀發作，必須住院。

王宗道說，該項研究證實了規律用藥的重要性，建議高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病患者，應該持續用藥，不可自行停藥，以免提高心血管急重症風險。

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(中時電子報)