第十三屆全國人民代表大會第三次會議閉幕會在昨日下午舉行，會中也以2878票贊成票通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（簡稱港版國安法）；而成龍率領香港文化演藝界在今(29)日發聲力挺之外，也喊話希望能受保障創作自由。

香港文化演藝界在今日公開聯署聲明，超過2600人表示支持，其中包括許多大牌明星和名人，像是成龍、曾志偉、向華強、陳小春、霍啟剛、林建岳、鄺美雲、楊受成、鍾鎮濤等；此外還有110個藝文團體，有香港影業協會、香港舞蹈總會、香港中華攝影學會等各領域藝文團體。

香港文化演藝界支持國安立法的聲明如下：

「對於全國人大決定就香港國安問題立法，我們作為香港文化演藝界的一員，有以下聲明：

──充分理解維護國家安全對香港至關重要，支持全國人大就香港國安立法所作的決定。

──期望全國人大常委會制定的相關法例，在堵塞國家安全漏洞的同時，亦能保障業界正常的創作自由和發展空間。

我們懇請有關部門能和社會各界充分溝通，釋除疑慮。我們也呼籲香港社會各界以此為契機，增進包容理解，讓香港重回文明法治的正軌，重新出發。2020年5月29日」

(中時電子報)