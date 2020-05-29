高雄市長韓國瑜被爆在左營高鐵站附近租了3戶房子。名嘴李正皓認為，可能1戶自住、1戶開會、1戶宴客。
李正皓在政論節目《新聞面對面》中認為，韓國瑜不安全感，其實從他剛當市長的時候就被發現了，譬如說他不住官邸。
李正皓透露，之前去高雄輔選的時候，他的朋友就住在旁邊，然後朋友特別跟他介紹說，這個就是韓國瑜租的那棟建物，差不多是42坪到69坪，3房或是4房，他自己住絕對夠，然後如果李佳芬或是韓冰要來，也絕對夠，因為它不是那種套房式的坪數。
李正皓認為，為什麼要租3間，就是因為他市長官邸不敢住，他就是懷疑裡面可能有監視器，所以在那邊租房。因此市長官邸有時要開會、要宴客，或許3戶中，1戶是自住，然後1戶可能是給最核心的幕僚開會，另外一戶可能是宴客。
李正皓接著表示，之前傳說韓國瑜喜歡換車，公務車開到蓮池潭會館，然後換私家車。那時他還在國民黨，經歷到韓國瑜那種不安全感，當時是所有黑頭車到蓮池潭會館的地下室，會有個專人來帶，路線密密麻麻，會經過廚房，再經過另外一個地下室，再到另外一個地下室，搭電梯到4樓或5樓的宴會廳或會議室。
(中時電子報)
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