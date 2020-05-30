枋寮農會長年採共同運銷模式，芒果銷量占全台第2名，但「枋寮芒果」的知名度卻沒有預期高，總幹事鄭晏昕為打響名號，決定採取團結力量大，29日特與枋寮鄉、春日鄉、來義鄉簽署合作備忘錄成立「春來枋芒果產業聯盟」，將共同提升芒果品質、擴大行銷通路。

「單打獨鬥不如團結合作！」鄭晏昕指出，枋寮是近10年來才開始種芒果，雖然種植面積有1000公頃，品質也不錯，但知名度卻一直沒有鄰近鄉鎮的高，所以決定聯合服務轄區春日鄉、枋寮鄉與協助輔導的春日鄉一起成立產業聯盟，把力量發揮到最大。

她說，「春來枋芒果產業聯盟」的最高宗旨就是把品質提高，一同打開行銷的康莊大道，將以聯盟的名義進行各項活動，互利互惠增加曝光度，而這只是起頭，盼未來整合屏東所有芒果產業的資源，讓「屏東芒果」更亮眼地展現在大家面前。

農糧署南區分署長姚志旺表示，將持續輔導「春來枋產業聯盟」農產業的升級，目前枋寮、春日、來義等3鄉鎮農產品通過有機驗證的農產品有70.8公頃（枋寮60.5公頃、春日9.6公頃、來義0.7公頃），而產銷履歷驗證面積計有198公頃（枋寮194.48公頃、來義3.52公頃），友善耕作成效相當好，有潛力帶動社區及部落深度休閒旅遊。

(中時 )