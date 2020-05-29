總統府發言人臉書29日貼出一則發文提到，Kolas Yotaka發言人的姓名標示是正確的。（圖擷自總統府發言人臉書）

總統府新發言人Kolas Yotaka的名字最近有事！一位民眾寄信給總統府陳情，希望她不要用原住民英文名，應該改用國語名字稱呼。對此，總統府另一發言人黃重諺親筆回應了。

總統府發言人臉書29日貼出一則發文提到，這是一個很好的機會跟大家說，事實上依據《姓名條例》的規定，台灣原住民及其他少數民族之姓名登記，依其文化慣俗為之；也就是說，Kolas Yotaka發言人的姓名標示是正確的。

發文強調，原住民族的命名傳統跟漢人一樣，也都是來自於父母、家人最深的祝福，所以今天我們放上這封陳情和回覆的手寫內容，希望有同樣疑惑的朋友可以參考這則資訊，更了解身邊的人，一起為台灣的多元美好為榮。

Kolas Yotaka是行政院第一位原住民發言人，2年前行政院長蘇貞昌邀她入閣後。即堅持使用羅馬字拼音，她稱，使用拼音至少有10年以上，只有用拼音才能清楚發音、表達她的名字。

(中時電子報)