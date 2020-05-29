飽和脂肪容易增加壞膽固醇與心血管疾病風險，一般飲食指南都建議最好不要攝取過多。不過究竟哪些食物飽和脂肪含量比較多，可能跌破你的眼鏡。

高飽和脂肪的飲食被認為和攝護腺癌、結腸癌、子宮內膜癌、乳癌有關，各國幾乎都有為飽和脂肪訂定攝取量建議，台灣每日建議攝取量上限是男性23克、女性18克；美國與WHO則建議男性每天最多只能攝取30克、女性20克。

日常飲食其實非常容易超標，例如4片比薩或4根香腸，就有20克飽和脂肪。包括台灣、美國、英國、澳洲，國民的平均飽和脂肪攝取量都超過建議上限。這當然有可能是飲食長期高油、高熱量，但也有可能是不知不覺中超標。因為有些食物看起來相對健康，卻有意想不到的高飽和脂肪，美國醫療健康服務網站《WebMD》就整理了一些對比，你猜得出哪個食物飽和脂肪比較高嗎？

1. 雞腿肉v.s.鮭魚片

答案：雞腿肉比較高

雞肉一般給人較低脂的印象，但是每份（約85克）雞腿肉飽和脂肪約3克，是鮭魚片的3倍多，而且還不包括雞皮的飽和脂肪量。如過要降低飽和脂肪攝取，建議還是選擇雞胸肉，每份飽和脂肪只有1克。

2. 香草冰淇淋v.s.希臘優格

答案：香草冰淇淋比較高

這個答案可能不意外，但要注意的是希臘優格飽和脂肪量只比香草冰淇淋少一點點。每杯希臘優格含6克飽和脂肪，香草冰淇淋則是9克。

希臘優格近期在台灣相當風行，比一般優格濃稠，蛋白質含量也比一般優格高。如果擔心吃太多飽和脂肪量會偏高，可考慮低脂、脫脂的種類。

洋芋片一片接一片，要小心飽和脂肪過量。(圖／pixabay)

3. 披薩v.s.洋芋片

答案：披薩比較高

2種都不算太健康的食物來比一比，披薩飽和脂肪量還是略勝一籌。一份上面灑滿起司的比薩約含5克飽和脂肪，一份洋芋片則含1克左右。不過要特別注意，一份披薩指的是1片，而一份洋芋片則是15片，想一想你吃洋芋片的場景，真的可能只吃15片就停嘴了嗎？

夏威夷豆脂肪量不低。(圖／pixabay)

4. 夏威夷豆v.s.豬里脊肉

答案：夏威夷豆比較高

每顆夏威夷豆只含4%的糖分，是碳水化合物較低的「低碳堅果」，因此在所有堅果中，格外受歐美生酮飲食專家推崇。但夏威夷豆同時也是脂肪最高的堅果，每1/4杯夏威夷豆就有4克飽和脂肪，是豬里脊肉的4倍多。

不過豬肉部位多，不是每一部位飽和脂肪都偏低，食用時還要是依需求仔細選擇。

5. 拿鐵咖啡v.s.薯條

答案：拿鐵咖啡比較高

這個答案可能讓人意想不到！

儘管一份小份的薯條就有2～3克的飽和脂肪，含量絕對不低，但最多人點的中杯拿鐵（360cc），1杯就有5.3克飽和脂肪，即使是小杯（240cc）也有3.5克，都比薯條高。

除了把咖啡中的牛奶換成低脂、脫脂，也不妨考慮茶飲，避免飽和脂肪過高。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)