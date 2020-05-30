大陸宣布要在香港推行「港版國安法」，日本執政的自民黨的外交部會等作出決議文，要求日本政府重新考慮邀請大陸國家主席習近平以國賓身分訪日之事。

自民黨的外交部會和外交調查會29日彙整出決議文，文中對大陸要在香港推「港版國安法」之事表示「重大的擔憂」。針對習近平以國賓訪日之事則主張，「要求政府重新考慮，慎重討論」。並敦促日本首相安倍晉三力勸中方，一國兩制、高度自治下，自由開放的香港有必要持續下去。

外交部會長中山泰秀，外交調查會長衛藤征士郎29日訪問官邸，向官房長官菅義偉遞交了決議文。

習近平原本預定4月訪日，但因新冠肺炎疫情持續擴大，日中政府3月決定延期，目前雙方仍在調整習近平的訪日日程。

此外，自民黨政策調查會會長岸田文雄29日晚間在BS富士節目中，也對中方作出牽制的發言。岸田表示，「對日本而言，香港在經濟關係上，人員交流都是重要的夥伴，維持『一國兩制』『高度自治』是非常重要的。」、「全世界也很關注此重要性，盼中國能真摯面對世界的想法」。

(中時電子報)