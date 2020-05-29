趙少康問曾被通姦罪嚇阻過嗎？沈富雄妙回一句

大法官宣示通姦罪違憲且立即失效，前民進黨立委沈富雄直指，通姦罪擺在那邊有嚇阻作用，資深媒體人趙少康好奇問「你有沒有被嚇阻到？」沈富雄則妙回一句：你先檢討你自己。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，他當立委時，女性立委就一面倒反對通姦除罪，因在刑法上聊備一格也好，於事無補，徒增糾紛，都有道理，但是女性同胞還是要通姦罪，因為擺在那邊有嚇阻的作用，「你起碼稍微給老娘忍一下」，現在沒有通姦罪後，另一半不就無法無天了。

趙少康忍不住問沈富雄「你有沒有被嚇阻到？」沈富雄回酸說：「你先檢討你自己」，後來才回「當然沒有，大丈夫敢作敢當」。

台北市議員王鴻薇則表示，即便現在是有刑法規範，但是你要去告小三通姦，還是很不容易的，起訴率18%，它其實很難，老實就是讓大老婆出氣，「我還是可以告老公，告這個小三，太可惡了。那老公跟我跪下，求我原諒，那我還是繼續告小三」，就是有時候就是在浪費一些司法跟社會的資源。

王鴻薇認為，這件事某種程度上，就是說大法官幫行政單位，也幫立法部門解套。尤其現在以民意來說，立法院大概沒有什麼立委來提案？為什麼不是法務部自己提案呢？最後是讓大法官來釋憲決定，就是缺乏社會溝通。所以對大部分不是那麼了解法律的的人，就是屬於「大老婆俱樂部」的人會覺得，原來我們的法律不保障我們。

(中時電子報)