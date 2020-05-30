大法官釋字791號解釋宣告《刑法》通姦罪違憲且即日失效，全國被害人權協會副理事長劉承武發文批評，解釋文連2年的緩衝時間都沒有，無法讓立法院先建立應該有的配套方案，來實質保障弱勢配偶家庭婚姻，及解決沒有通姦罪後所衍生的社會相關問題，立即失效非全民之福。

劉承武指出，有關立法目的關聯性及必要性的審酌，一切情況當然包含弱勢婦女信任終身結合在一起的婚姻、生養教護子女、2個家族的成員例如父母長輩，也因此形成新的親密關係的結盟關係；不只是民事契約義務及金錢關係，而是終身結合在一起的婚姻、子女教育作為中心思想，才是真正的關聯性堅強理論基礎。

但是，台灣的大法官越來越不去傾聽底層婦女們的聲音，劉承武說，也沒有綜合所有的感性和靈性、誠實信用，文化中心展開的情理、哲理、心裡、命理等道理，只有用法理直接認定目的關聯性不足、手段必要性不足而違反憲法第23條規定就立即失效。

劉承武建議盡速完成4項配套方案，首先是比照美國老虎伍茲，應有重大的家庭收入完全作為損害賠償的法律，保護相信婚姻關係存續中的善良人民。其次是精神痛苦，包含人格權及身分權與幸福權的範圍，應該給予高於目前司法官判決賠償的範圍才合理。

第3則是純屬無辜的子女的教育保護依靠，也應再周全完善制訂法律責任，否則一旦另外成立家庭生活，如何確保子女的依靠。最後是第三者介入婚姻使原來的2個家族結合聯盟毀於一旦，如何修護關係？應該一併納入法案考量因素，台灣非西方國家，對於人倫的影響層面應該一併有法律依據來處理。

(中時 )