台灣低薪逼年輕人出走！？根據一項國外統計資料顯示，台灣出現人才嚴重流失的警訊，包括：薪水太低、國際觀不足及他國競相爭才等，都是其中主要的原因。說到他國競相爭才，據報導指出，國內年輕人瞄準海外就職、最受歡迎的國家前3名依序為日本、中國及美國，以日本為例，不少台灣人喜歡日本文化，成為吸引人才前進強有力的有力原因；更重要的是，企業對待海外人才與本國人才「一視同仁」，平等獲得升遷拿高薪機會……。其實在台灣年輕人出走，早已不是新聞，年輕人對於養活自己已顯得吃力，再加上人口老化問題日趨嚴重，未來會變得怎麼樣仍是未知之數；以下小花平台站在保險的專業角度上，提醒年輕人趁著年紀輕、體況較佳時，及早為自己做好老年保障規劃，在無後顧之憂下，讓自己更有本錢往前衝，不論身處何地，想在職場中占得一席之地不是難事！

低薪免驚 掌握6訣竅輕鬆規劃完整保障

台灣低薪情況究竟有多嚴重？根據《日經中文網》報導指出，近年來台灣大學畢業生的起始薪資沒有太大的起伏，收入較低的只能拿到少少的22K，甚至低於22K以下，「對於海外職場環境的憧憬，源自於有感國內經濟發展的停滯不前……」，直接反映在年輕人買不起房甚至不敢、不想結婚等社會現實上，低薪與貧窮儼然已劃上了等號。

說到剛出社會、預算較不足的年輕人，該如何規劃更完整的個人保障？以下小花平台保險顧問教你聰明掌握6個投保訣竅，即使薪資少少K，一樣能輕鬆規劃完整保障：

小花平台保險顧問另特別提醒，以剛踏入職場的社會新鮮人來說，如果經濟條件允許，可以考慮規劃2張實支實付型定期醫療險，也就是所謂的「雙實支實付」，給付內容包括有病房費差額限額、醫療雜費及住院、門診手術費限額等；其中，值得注意的是，由於門診手術費並非每家保險公司都會給付，還有醫療收據分為正本或是副本2種不同理賠方式，「在投保前，一定要搞清楚理賠範圍，以免日後產生爭議吃大虧。」

年輕族群保單醫療、意外險不可缺

有關於年輕人的保險規劃，在小花平台固定保險專欄裡，一再強調「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」原則，除了基本的壽險保障及前述的定期醫療險外，意外險也是不可或缺的險種。不過，根據一項最新統計指出，國內18至30歲的年輕族群，有近6成沒有投保意外險，小花平台保險顧問認為，這存在著很大的風險，不論對自己或是家人都是，正所謂「人算不如天算」，意外總是來得很突然！

小花平台保險顧問進一步強調，意外險保費便宜、高CP值，對於初入社會的年輕族群來說，在經濟上不致有太大負擔，建議可以考慮產險公司銷售的意外險，其保費較壽險公司銷售的意外險來得便宜、保障範圍也較廣，尤其有利於減輕家庭經濟負擔與分散醫療費用支出，建議不只是年輕族群，各個年齡層都應該投保意外險。

有關於意外險的規劃建議，小花平台保險顧問從6個不同角度來做分析思考：

(中時電子報)