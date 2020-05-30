日前台北市林森北路錢櫃KTV發生嚴重火警，造成6死、數十人輕重傷的慘劇，堪為近25年來死傷最為嚴重的KTV火災事故……。都說水火無情，不僅是大人，火之於小孩而言更是危險，尤其6、7歲以後的學齡期兒童活潑、好動，好奇心也強，感覺像是電池廣告中續電力超強、好似永遠也停不下來的勁量兔子般，什麼都要摸一摸、碰一碰，如果一不小心絆倒電線、把熱水瓶弄翻……，後果真的不堪想像，也因此在兒童意外事故中，最常見的就是燒燙傷，且絕大多數都是在「家裡」發生，原本以為是最安全的地方卻是危機四伏，可說是防不勝防！本周小花平台以此次錢櫃KTV大火為題，提醒家有幼兒的家長們，除了平時要多注意隱藏在孩子身邊的潛伏危機外，有關兒童保障規劃尤其不能少！

「重大燒燙傷」產、壽險意外險保障各有不同

你知道如果不幸發生燒燙傷意外，嚴重者不僅留下疤痕、毀容，更甚者死亡，平均住院天數比起一般傷患還要更久，整體醫療費用當然也更貴，像是除疤、植皮、整形及後續的復健治療……等，都是一筆筆所費不貲的費用，粗估新台幣數十萬元跑不掉。面對龐大的醫療費，並非人人都能吃得消，此時保險正好可以派上用場，適時轉嫁意外風險、有效減輕經濟負擔！

說到燒燙傷相關保險保障，首先聯想到的就是意外險，也是最重要的，小花平台保險顧問指出，目前市面上意外險商品琳瑯滿目，各家保險公司的理賠標準也不一而足，並非都有含括燒燙傷給付項目，想要為孩子規劃完善的健康和醫療保障，合不合適就顯得相當重要了。

有關意外險的燒燙傷給付項目，首先要特別留意壽險與產險的理賠方式大不同。一般來說，壽險重大燒燙傷保險金多以「定額給付」，只要符合「2度燒燙傷面積大於全身面積20％、3度燒燙傷面積大於全身面積10％或是顏面燒燙傷合併五官功能障礙」的條款認定，即可依照條款定額給付。

至於產險重大燒燙傷保險金則以「分級給付」，對照燒燙傷的嚴重程度分為6級11項，依等級按比例給付，舉例來說，體表面積50％至69％以上的3度燒燙傷、給付比例75％，也就是如果意外險保額新台幣100萬元，則理賠75萬元；此外，需特別留意的是，有些保單會以「特定燒燙傷保險金」定名。

小花平台保險顧問進一步說明，所謂的「特定燒燙傷」與一般的「重大燒燙傷」兩者之間最大的差別在於，「特定燒燙傷」的理賠標準較為寬鬆，通常以「國際疾病編碼」作為理賠依據，只要是2度燒燙傷程度諸如：燒傷、水泡、表皮脫落等，就符合承保範圍，不需要等到更為嚴重的3度燒燙傷！

在了解完意外險的基本保障後，接下來不要忘了「住院醫療險」也要做足保障！針對傷勢較輕微的燒燙傷意外，除了實支實付型的傷害醫療保險金外，如果有住院的事實，還能同時申請住院日額（定額）保險金；只是，有關實支實付的理賠，需特別留意醫療費收據正副本的問題。

對此，小花平台保險顧問特別提醒，目前坊間大多數保險公司有開放醫療費收據副本理賠，但仍有僅限正本理賠的，每一家保險公司的投保規定不同，民眾在挑選保單時，一定要睜大眼睛看清楚，以免自身權益受損、衍生後續理賠糾紛。

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(中時電子報)