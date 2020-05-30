傳統年節習俗在除夕前把家裡大掃除，象徵除舊佈新、揮別過去整年的霉運（氣） ……；今年你也從裡到外好好地做了一次大掃除？是否整理出不少用不到卻又捨不得丟掉的物品？小心，因為「捨不得」、「太浪費」、「好可惜」的這些想法和心態，可能讓你原來的東西堆了更多，連帶影響生活品質，甚而成為「存不到錢」的導火線，怎麼說？國內外多位理財規劃專家不約而同地指出，「存不到錢」的問題癥結多半在於個人生活一片「混亂」，並非單從學會如何理財著手就能解決，「唯有想法變了、態度變了，才有機會翻轉自己『存不到錢』的人生！」本周小花平台以近來很流行的「斷捨離」生活概念切入，帶你一探主張想要存錢，就先從整理生活著手的「斷捨離理財術」，不得不說，效果還真是不錯！

「斷捨離」：藉由對於物品做減法給自己生活加分

所謂的「斷捨離」，來自日本的流行語，意即「『斷』絕不需要的東西、『捨』去多餘的事物、脫『離』對物品的執著」，10年前由日本人山下英子提出，其以「雜物管理諮詢師」身分，在日本各地舉行一連串有關「斷捨離系列講座」，成功創造話題、引起熱烈迴響，並被選為當年度日本的流行語。

「陽子是個30多歲的單身女性，透過『斷捨離』，她才終於明白自己為什麼一直談著沒有希望的戀愛而結不了婚。」

「香織本來對生活感到茫然，連看電視也只是不斷轉台，後來毅然將大型液晶電視『斷捨離』後，整個人從此豁然開朗。」

「被丈夫背叛的美奈子一直堅持不肯離婚，經過對家裡物品進行『斷捨離』之後，現在意氣風發地說：『應該早點單身的，我還要交新的男朋友呢！』」

山下英子在其百萬暢銷著作《斷捨離：斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執著，改變30萬人的史上最強人生整理術！》中，舉出3個實際服務個案，說明一旦開始「斷捨離」行動後，效果快速驚人，「從外在到內在，讓你整個人煥然一新！」

山下英子強調，「斷捨離」並非主張要過一種簡樸清貧的生活，而是藉由對於物品進行「減法」來為自己的生活「加分」；她並清楚指出，想要確實落實「斷捨離」生活，必須掌握以下3個關鍵點：

關鍵1、時間永遠定位在「現在NOW」

撇除喜歡收藏過去物品以回憶過去的念舊思緒，或是習慣未雨綢繆提前預留物品的杞人之憂，只要思考哪些物品是「最適合現在的自己」或是「讓自己感到最愉快也最常用」，凡是不符合標準就請淘汰或是送人。

關鍵2、主角一定就是「自己ME」

山下英子一再強調其實進行「斷捨離」很簡單，只需對自己負責即可，因為自己是唯一的主角，從來都不是物品，在每個當下使用最少量，但是最好也最適合自己的物品。

關鍵3、要斷捨離「乾淨CLEAR」

「記住不要總想著之後會如何怎樣，當下那一刻不需要就是不需要。」山下英子提醒，不要再東想西想地為自己製造不放棄的理由，比方說「以後這個我可能會用得到……」，往往許多物品到最後從來沒有被用過。

(中時電子報)