iOS 與 Andorid 系統來說，相對更封閉的特性，一直以來都是討論兩者差異時必被談到的焦點。這也就是為什麼雖然目前已經不太時興，但是針對 iOS 的越獄(Jailbreak)工具仍就時有所聞。iOS 13.5 正式版不久前才正式推出，而駭客組織也沒閒著，日前正式公告推出新版越獄工具，幾乎所有 iPhone 都能被破解，看得讓人心驚。

由於 iOS 的封閉性以及系統特性，蘋果一直以來都沒有開放系統最高管理權限，但是「越獄」後，就能取得最高的 iOS 系統管理權限，擁有針對 iPhone 進行主題(theme)美化、安裝非經 App Store 審核的應用程式(安裝 .ipad 檔案)等權限。正因 iPhone 越獄後的便利性，仍有不少使用者熱衷此道。日前，駭客團隊 Pwn20wnd (@Pwn20wnd)便在 iOS 13.5 正式版推出數日後，隨即宣告推出越獄工具 unc0ver v5.0.0。

據了解，iOS 越獄工具 unc0ver v5.0.0 是利用了 phonerebel.com 公開的 iOS 13.5 的零日漏洞(或稱零時差漏洞，通常是指還沒有修補程式的安全漏洞)來開發越獄工具，凡運行 iOS 11 系統以上的機種，都能夠破解。根據 2020 年 1 月份更新的 iOS 版本統計，iOS 11 以上版本綜合的滲透率是 iOS 所有版本中的 98.3%，等於此越獄工具幾乎能破解所有 iPhone。

不過要當心的是，iPhone 越獄後，手機無法跟一般 iPhone 一樣隨意升級(升級後，越獄工具就會失效，只能維持在越獄當時的 iOS 版本)，安全性上更有疑慮，勿輕易嘗試。另外，若是蘋果在之後的 iOS 版本中修復被利用的零日漏洞，該越獄工具便會隨之失效。

(科技)