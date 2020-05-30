如果長輩有房子免費讓你住，是不是覺得超幸運？一名彰化人面臨「40年老透天與新大樓」的抉擇，老透天是長輩免費給他住的，但翻修裝潢可能要花200萬；新大樓有管理、住起來爽，但負擔較大。多數網友建議選老透天，但一名網友卻提供自己慘痛教訓，他也選長輩老透天，但因為「沒過戶」，之後長輩要房子，他只能摸摸鼻子搬家，200萬裝修費泡湯。

一名網友在《mobile01》提問：「彰化市40年透天跟新大樓會怎麼選擇？」，他表示，40年的3層樓透天約36坪、地點近師大商圈，家中長輩要給他給他住；整棟翻修（包含水電重拉），不知道200萬左右的預算搞的定嗎？優點是空間較充足，負擔較小；缺點則是老舊需整修。

新大樓在彰北運動中心附近，3房2廳2衛，室內約22坪。優點室友有管理員，不用追垃圾車，新房比較爽；缺點是負擔較大，一家4口空間略嫌不足。

大部分網友建議住透天，紛紛表示「如果透天房子是自己的，也有辦法停車，怎樣都選透天。買大樓對面或樓上住一個惡鄰居」、「當然是還透天，況且是贈送的，不拿到手，你會後悔一輩子。」、「如果有小朋友跟寵物的家庭，透天是好的選擇」、「透天大翻修 不會輸新房子」。

不過一名網友用自己的經歷警告原PO，他表示當初也是選長輩的透天厝，花了快200萬整修住了5年，但是因為「沒有過戶」，之後長輩出事沒地方住，鼻子摸一摸房子還給長輩，雖然長輩有出一半裝潢錢，但剩下的就只能當作房租了。

這名網友強調：「記住：住人家的房子，房子永遠都是別人的房子，自己買的房子才是自己的房子。」。

(中時電子報)