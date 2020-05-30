日本德島大學與「無印良品」合作開發的蟋蟀仙貝已經在日本開賣，據日媒報導，蟋蟀仙貝的味道與蝦類似。

日本共同社報導，德島大學26日宣布，該大學的創新企業「Gryllus」與雜貨品牌無印良品母公司「良品計劃」共同研發出，在原料中加入食用蟋蟀的蟋蟀仙貝。

蟋蟀仙貝主要是將可食用的雙斑蟋乾燥後，輾成粉末狀，之後再加入仙貝原料中製作而成，共同社指出，味道與蝦相關的產品類似。

目前無印良品網路商店已開始販售蟋蟀仙貝，一袋55克，售價190日元。6月開始，實體店面也買的到。

Gryllus執行長、德島大學研究生院助教渡邊崇人表示，和牛、豬等家禽相比，食用蟋蟀的飼料費用以及溫室氣體排放量都比較小，對環境造成的負擔也比較低。

此外，食用蟋蟀的蛋白質含量較高，和鈣等其他營養素也能保持很好的平衡。

(中時電子報)