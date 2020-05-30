政壇新秀不斷崛起，尤其此次大選，像是立委候選人吳怡農、蔣萬安，「雙帥對決」引發不少話題，而美女立委賴品妤、高嘉瑜，也是各界關注「嬌」點，其中更有人被發現竟有「明星臉」，就連資深政治人物也飄星味。

民進黨立委賴品妤，外形相當亮眼，去年9月被民進黨徵召參戰，以頭插麥克風引起關注，大開知名度，她本人則是相當懊惱，成功當選後到立院報到時，更以一頭短髮新造型亮相，話題性十足，日前她自毀形象，在臉書分享醜照，不過卻被網友發現，撞臉女星林青霞。

民進黨立委賴品妤，被發現撞臉林青霞。（圖／摘自賴品妤臉書、中時資料照）

台北市議員徐巧芯自封「松山鄧麗君」。（圖／摘自徐巧新臉書、中時資料照）

政壇的年輕世代中，台北市議員徐巧芯清新形象也備受關注，她自封是「松山鄧麗君」，還曾在節目上獻唱《月亮代表我的心》。

新任總統府秘書長蘇嘉全，也被發現與演員江宏恩長得很像，兩人不僅五官輪廓相似，尤其笑起來的樣子，如果不仔細看可能真的會認錯。

另一位就是台北市議員王世堅，與鬼娃「恰吉」另類撞臉，先前電影重返大銀幕，王世堅更受邀出席首映會，兩人「同框」的畫面引發熱議。

總統府秘書長蘇嘉全激似演員江宏恩。（圖／摘自蘇嘉全、江宏恩臉書）

台北市議員王世堅另類撞臉鬼娃恰吉。（圖／摘自王世堅臉書）

(中時電子報)