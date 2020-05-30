福壽建置台灣第一座寵物食品工廠、推動第一個綜合性寵物展；統一打造特色寵物保健食品。看老牌上市廠商，如何奪得台灣寵物市場的先機。

說到台灣最有名的寵物食品，民眾幾乎都聽過從國外進口的「皇家」、「希爾思」；但問到台灣有哪些本土長青寵物食品品牌，消費者卻常說不出個所以然來。

據台灣經濟研究院生物科技產業研究中心統計，國產寵物食品大約僅占整個台灣市場的2~3成，國外進口的寵物食品長期制霸台灣市場。中華民國寵物食品及用品商業同業公會理事長石世琮就說，光是皇家、希爾思兩個品牌，就占了整個台灣寵物市場的3成市占率。

洋貨未必好 國產CP值高

其實，福壽、統一這兩大上市公司已在台灣寵物產業耕耘許久，也是推動寵物市場發展的指標性企業。石世琮認為，除了一些國外食品的爭議事件導致消長外，更重要的是，台灣的寵物食品以價取勝，CP值毫不遜色。

福壽是台灣長青級企業，1920年日治時代就已成立，今年剛好將屆百年。從製油起家，董事長洪堯昆是福壽的第5任掌門人，2005年接下福壽董事長前，已為福壽的寵物食品和台灣寵物業發展建造基礎；接下董事長後，更打造了台灣第一座寵物食品工廠。

走進福壽位在台中沙鹿的寵物食品工廠，工作室中陳列了近40種的寵物食品樣本。工作室外，一噸噸經過配料研磨後的寵物食品，正透過不同的生產管線加工成顆粒狀，再送到包裝產線上落袋、貼合、裝箱，1天約可生產70噸的寵物食品。

洪堯昆一手促成全台第一座寵物食品工廠，但他說這個構想在他父親洪炳煌擔任董事長時，就有用先進的機器生產飼料的想法。當時，年輕的洪堯昆在美國遊學，他發現美國飼養寵物風氣興盛，貓狗都有專屬的寵物食品，又得知市場有一種做浮水性飼料的熟化機器，做出的食品可以讓動物更好消化。洪堯昆認為，這是福壽的飼料升級、開拓寵物飼料商機的最好一步，便把機器引進台灣，1984年，福壽成為台灣第一家推出寵物食品的廠商。

福壽推寵物展 邁向新里程

但當洪堯昆拿著自家的產品到全台各地的小型寵物展推廣時，熱絡的商機卻沒有人加以整合，「魚展就是魚展、狗展就是狗展，無法完整推廣一個產業。」1992年，全台灣第一個完整涵納各種寵物主題的寵物展，就在洪堯昆的推動下舉辦。雖然他回首這段往事，笑說是在賠錢辦，但其實奠定了福壽和洪堯昆在寵物業界的另一里程碑。

(中時電子報)