美國聯準會(Fed)週三公佈最新的經濟褐皮書指出，病毒大流行在過去幾周已經令美國12個地區的經濟活動大幅下降。除了經濟活動下降，消費者支出也進一步滑坡，在經濟調查期間，零售店基本處於強制關閉的狀態，而休閒旅遊和酒店業的營收下降尤為嚴重，

大多數地區報告製造業活動急劇減少，汽車，航空航天和能源相關工廠的生產明顯疲軟，汽車銷售量也大大低於一年前。

美國經濟褐皮書是聯邦儲備委員會編輯的關於國內經濟形勢的概要，美國經濟褐皮書是《聯邦儲備地區當前經濟狀況評論概述》的普遍稱法，取名「褐皮書」系因裝訂鑲邊顏色屬褐色。聯準會每6至8周公佈經濟現況摘要，公佈時間約在聯邦公開市場委員會（FOMC）政策會議前2周，一年公佈八次。

住房建築活動受到打壓，在住房租賃市場，許多租戶推遲或無法支付租金，這引發了對個人貸款的強勁需求增長。而且農業狀況惡化，由於工廠關閉和社會隔離措施，一些地區的肉類加工廠的生產受嚴重影響。儘管許多商戶希望隨著經濟重啟而總體商業活動有所改善，但前景仍然高度不確定，不少人對復甦的速度感到悲觀。

由於社會隔離和業務停運影響了許多公司的就業，全美所有地區的就業人數繼續減少。儘管零售、休閒和酒店業的就業人數繼續急劇下降，但獲得政府貸款在某種程度上減輕了許多企業的裁員壓力。總體工資表現參差不齊，因部分企業削減了工資，而另一些公司實施了臨時裁員，以增加必要人員的工資，高需求和重要部門的工資上漲，而其他部門的工資則持平或下降。

物價壓力總體上穩定，但需求疲軟持續打壓售價，包括服裝、酒店客房和機票價格大規模打折，而包括石油、鋼鐵和部分農產品的價格也出現下滑。供應鏈的中斷和強勁的需求導致包括肉類和新鮮水果在內的一些食品雜貨價格上漲。社會隔離也讓企業的額外成本上升。

此次聯準會的經濟調查主要在4月到5月中期間進行。4月時美國大部分地區的非必要企業都被關閉，直到5月中旬一些州才開始放鬆限制。這次褐皮書展示的經濟活動疲弱基本在聯準會官員的預料之內。

包括紐約聯準主席威廉姆斯（John Williams）和聖路易斯聯準主席布拉德（James Bullard）在內的聯準會官員均認為在疫情的影響下，美國經濟將在第二季度跌至低谷，隨後從第三季度開始企穩，並繼續復甦。

威廉姆斯週三指出：在如此嚴峻的就業形勢下很難預測經濟走勢，即便經濟出現復甦也需要一段時間才能恢復到疫情暴發之前的水平，在經濟回到正軌之前，需要更多的政府支出來推動企業和社區的發展。不過按照目前復工復產的跡象來看，經濟下滑可能開始接近底部，預計下半年經濟將出現「相當顯著」的反彈。

布拉德此前也預測，美國經濟會在下半年迅速反彈，而且到了12月將失業率降至10%以下。布勒德表示：「目前的經濟增速可能是有史以來最糟糕的，華爾街普遍預測美國第二季度經濟增長將萎縮40%，但經歷二季度的糟糕表現後，第三季度經濟將有望迎來樂觀反彈。儘管上個月的失業率高達14.7%，但考慮到疫情引發的企業停運不會持續太久，我認為到今年年底，美國的失業率將低於兩位數。

但有部分經濟學家悲觀預計美國今年第四季度失業率可能達到11.3%。

高盛集團總裁沃爾德隆（John Waldron）週三警告稱，隨著與病毒大流行相關的封鎖措施開始緩解，全球經濟可能會再次陷入困境。沃爾德隆說：「我們所有人面臨的最大風險是經濟發展軌跡，如果未來經濟重啟得不太順利，萬一此時新冠肺炎病毒捲土重來，會對經濟信心造成嚴重衝擊。如果此時政府支持減弱了，會對消費者信貸造成更大的破壞。

褐皮書

美國聯準會(Fed)週三公佈最新的經濟褐皮書指出，病毒大流行在過去幾周已經令美國12個地區的經濟活動大幅下降。除了經濟活動下降，消費者支出也進一步滑坡，在經濟調查期間，零售店基本處於強制關閉的狀態，而休閒旅遊和酒店業的營收下降尤為嚴重，

大多數地區報告製造業活動急劇減少，汽車，航空航天和能源相關工廠的生產明顯疲軟，汽車銷售量也大大低於一年前。

美國經濟褐皮書是聯邦儲備委員會編輯的關於國內經濟形勢的概要，美國經濟褐皮書是《聯邦儲備地區當前經濟狀況評論概述》的普遍稱法，取名「褐皮書」系因裝訂鑲邊顏色屬褐色。聯準會每6至8周公佈經濟現況摘要，公佈時間約在聯邦公開市場委員會（FOMC）政策會議前2周，一年公佈八次。

住房建築活動受到打壓，在住房租賃市場，許多租戶推遲或無法支付租金，這引發了對個人貸款的強勁需求增長。而且農業狀況惡化，由於工廠關閉和社會隔離措施，一些地區的肉類加工廠的生產受嚴重影響。儘管許多商戶希望隨著經濟重啟而總體商業活動有所改善，但前景仍然高度不確定，不少人對復甦的速度感到悲觀。

由於社會隔離和業務停運影響了許多公司的就業，全美所有地區的就業人數繼續減少。儘管零售、休閒和酒店業的就業人數繼續急劇下降，但獲得政府貸款在某種程度上減輕了許多企業的裁員壓力。總體工資表現參差不齊，因部分企業削減了工資，而另一些公司實施了臨時裁員，以增加必要人員的工資，高需求和重要部門的工資上漲，而其他部門的工資則持平或下降。

物價壓力總體上穩定，但需求疲軟持續打壓售價，包括服裝、酒店客房和機票價格大規模打折，而包括石油、鋼鐵和部分農產品的價格也出現下滑。供應鏈的中斷和強勁的需求導致包括肉類和新鮮水果在內的一些食品雜貨價格上漲。社會隔離也讓企業的額外成本上升。

此次聯準會的經濟調查主要在4月到5月中期間進行。4月時美國大部分地區的非必要企業都被關閉，直到5月中旬一些州才開始放鬆限制。這次褐皮書展示的經濟活動疲弱基本在聯準會官員的預料之內。

包括紐約聯準主席威廉姆斯（John Williams）和聖路易斯聯準主席布拉德（James Bullard）在內的聯準會官員均認為在疫情的影響下，美國經濟將在第二季度跌至低谷，隨後從第三季度開始企穩，並繼續復甦。

威廉姆斯週三指出：在如此嚴峻的就業形勢下很難預測經濟走勢，即便經濟出現復甦也需要一段時間才能恢復到疫情暴發之前的水平，在經濟回到正軌之前，需要更多的政府支出來推動企業和社區的發展。不過按照目前復工復產的跡象來看，經濟下滑可能開始接近底部，預計下半年經濟將出現「相當顯著」的反彈。

布拉德此前也預測，美國經濟會在下半年迅速反彈，而且到了12月將失業率降至10%以下。布勒德表示：「目前的經濟增速可能是有史以來最糟糕的，華爾街普遍預測美國第二季度經濟增長將萎縮40%，但經歷二季度的糟糕表現後，第三季度經濟將有望迎來樂觀反彈。儘管上個月的失業率高達14.7%，但考慮到疫情引發的企業停運不會持續太久，我認為到今年年底，美國的失業率將低於兩位數。

但有部分經濟學家悲觀預計美國今年第四季度失業率可能達到11.3%。

高盛集團總裁沃爾德隆（John Waldron）週三警告稱，隨著與病毒大流行相關的封鎖措施開始緩解，全球經濟可能會再次陷入困境。沃爾德隆說：「我們所有人面臨的最大風險是經濟發展軌跡，如果未來經濟重啟得不太順利，萬一此時新冠肺炎病毒捲土重來，會對經濟信心造成嚴重衝擊。如果此時政府支持減弱了，會對消費者信貸造成更大的破壞。

(中時電子報)