娛樂8點半》大多數藝人靠外型、才藝或運氣，加上一步步努力才可能大紅大紫，但有些人一生下來就是富二代或星二代，大陸女星張楚楚爸媽是藝術家張學津和宋佳，原本一家幸福美滿卻因為爸爸遇醫療疏失慘死；在張學津死後，才讓外界看清張楚楚是顛覆眾人三觀的星二代！

大陸知名女演員張楚楚出生於1988年，她的爸爸是國家一級演員張學津，媽媽是家喻戶曉的演員宋佳，小時候原本和爸媽一起在北京生活，直到爸爸得癌症和媽媽離婚後，就跟著媽媽到美國；有演員爸媽優良的基因，張楚楚從小就是個美人胚子，也相當乖巧勤學，18歲參加大學考試，更拿到美國6所知名大學錄取通知書，其中包括設計學院排名第一的帕森斯設計學院。

宋佳得知張楚楚的好成績，馬上四處向親朋好友報喜，卻萬萬沒想到正值叛逆期的張楚楚，卻和她說她哪間學校都不去，只說了「我要進入演藝圈」，當下宋佳心裡百感交集，因為想到明星這條路不容易，試著勸阻但未果；母女就離開美國回家鄉，宋佳為了張楚楚的星路更好走，帶著她上綜藝節目讓更多人認識她。

在張楚楚小時候爸媽離異，後來跟著宋佳到美國生活相依為命。(圖/ 摘自張楚楚微博)

張楚楚因為媽媽是家喻戶曉的大明星，自然而然也漸漸地受到關注，她也沒給媽媽漏氣，在2010年以600分的好成績考進上海戲劇學院表演系，想從學校學到更專業的技能；宋佳頻頻帶張楚楚出席各大活動，像是出演談話性節目或是參加頒獎典禮，讓張楚楚終於有進入演藝圈的契機。

在高曝光度下，張楚楚接到電視劇《大江東去》和《傳承》的工作，還有真人秀節目《我不是明星》的邀約，這節目主要來賓都是星二代，想讓觀眾知道他們如何擺脫父母光環實現夢想；張楚楚在節目中精采的表現，讓她成功從許多星二代中脫穎而出，最後還拿到年度總冠軍。

宋佳為了張楚楚星路順遂，總帶著她出席各大場合。(圖/ 摘自張楚楚微博)

不過，人紅是非多，網路上開始很多質疑張楚楚的聲浪，讓一路順遂的她不明白自己到底做錯什麼，直到她和宋佳在一次訪問中，講到爸爸會罹癌都是自己害的，疑似悲情牌奏效，意外圈粉不少；張楚楚說張學津之所以會罹患肝癌，是她3歲時不小心把熱水瓶打翻在爸爸腳上，害爸爸緊急被送醫治療，當時醫院停電匆忙中拿出一包血漿替他輸血，但後來才知道那包血漿裡有C肝病毒。

張楚楚說他們一家原本幸福美滿，卻因為那包毒血漿害爸爸罹癌，媽媽也曾帶著爸爸到日本治病，但最後爸媽還是選擇離婚，而爸爸的弟子張麗敏則陪著他走到生命盡頭，甚至在知道張學津罹癌還義無反顧嫁給他；2012年張學津抵抗不過病魔，享年71歲，當時張楚楚得到爸爸病危消息時人剛好在外地拍戲，還因為火車誤點沒能見到最後一面，讓許多網友還紛紛安慰她。

在張學津過世後，張楚楚每年爸爸忌日都會在微博發文悼念，讓人不免懷疑是台前盡孝還是真孝順。(圖/ 摘自張楚楚微博)

萬萬沒想到，張學津的死意外讓大眾看清張楚楚的真面目，爸爸死後的張楚楚總是在大家面前哭得死去活來，粉絲們都認為她是個孝女；但沒多久就有知情人士爆料，在張學津病逝前兩個多月，張楚楚答應要幫他過生日，但當天卻連個人影都沒看見，後來更連一句解釋都沒有。

後來陪在張學津身邊的人看到他落寞的身影，決定主動替他傳訊息給張楚楚，「妳爸爸此刻最需要的人就是妳，在妳爸爸最後的時光裡，妳應該陪伴在妳爸爸身邊」，但得到的回應卻宛如兩人不是至親骨肉，「可是我要拍戲，去不了怎麼辦呢」；這些話完全打臉張楚楚在鏡頭前說有多愧對爸爸，鏡頭後卻連陪伴都做不到，讓大票網友看完也感到心寒。

(中時電子報)