【1】陸版隱形超級大黃蜂艦載機傳試製

如果一切順利，這款隱形艦載戰機應該就能亮相，並在2025年之後服役。盛傳隱形艦載戰機採用兩具渦扇13增加推力發動機，未來還會換裝第4代渦扇中推發動機。分析認為，它應該是一架隱形「超級大黃蜂」戰機。當然，它可能會根據艦載需要改進，包括增加機翼面積、改善低空/低速性能，而機身兩側也可能會增加彈艙，掛載近距格鬥空對空飛彈，以加強火力。

這是PAK-DA的主流看法，認為外型採用飛行翼設計，類似美國B-2轟炸機。(圖/下一個大未來)

【2】俄PAK-DA匿蹤轟炸機 原型製作開始

2019年12月，俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科(Alexey Krivoruchko)證實，PAK-DA的項目已獲批准，由圖波列夫設計局(Tupolev)主導開發工作，開始設計PAK-DA的科技與零件。2020年2月，克里沃魯奇科再透露，用在PAK-DA的引擎，將於今年底開始試驗。

一般認為，PAK-DA的外型採用飛行翼(Flying wing)設計，也就是類似美國B-2轟炸機那種機身機翼融合式，是匿蹤飛機的主流外型。報導稱，PAK-DA也將採用降低雷達度的技術和材料。

自動索敵、瞄準、攻擊的方陣快炮，是最常見的近迫防禦武器。(圖/美國海軍)

【3】韓國將研發近迫防禦武器

防衛世界( Defense World)引用韓聯社週二報導，這項計劃將在明年開展研發工作，期望在2030年完成。

近迫武器系統是軍艦的最後防線，攔截與摧毀來襲的反艦飛彈或是飛機，目前分成快砲式與飛彈式，快砲式包括美國的「方陣系統」(Phalanx Close-In Weapon System)、俄羅斯AK-630、荷蘭門將系統(Goalkeeper CIWS )、瑞士萊茵金屬GDM-008 等等，快砲式CIWS ，使用極高射速的快砲，來擊落來襲的威脅物。

大陸FL-62風洞完成，將用於測試更進步的戰機。(圖/cctv)

【4】大陸新風洞啟用 發展下一代戰機基礎

FL-62風洞可以說是個巨大的流體力學實驗室，佔地17000平方公尺，設備總重6620噸，位於遼寧省瀋陽市，是在2012年開工建造，是中國大陸第一座大型連續跨音速風洞，被形容成「國之重器」。

所謂連續跨音速風洞，是指風洞可以模擬在超音速環境，能夠規畫各種飛行器研製過種的氣動外型、動力模擬、推力矢量、聲學與氣流顯示。

中航工業表示，這是對中國大陸航空業至關重要的基礎與戰略設施，可以說，它將決定未來戰機的發展。

F-35A戰機在美國佛州邁阿密海灘上空為海空展表演準備的畫面。（美國空軍）

【5】F-35超音速飛行的損壞原因

費林說，我駕駛F-35C，以700節(時速1300公里，1.06馬赫)的速度，在馬里蘭州和德拉瓦州的東海岸飛行，然後在接近1.6馬赫的速度時，開啟武器艙發射飛彈，而且時間很長。

他說：「以700節的速度跑一次，再以700節的速度又跑一次，然後到空中加油機身邊加滿油，再進行一次又一次地的測試，大概飛行了4~5個小時。」

同樣的，B型機的測試，也是飛行包線的邊緣，進行好幾個小時的高機動飛行。

費林認為，沒人會在戰術上這樣做，也沒有任何一種戰場情況像這樣的極端飛行。

(中時電子報)