獨行俠去年夏天意外從尼克換來「波神」波爾金吉斯，本季跟東契奇組成強大「歐陸連線」，至今仍讓獨行俠老闆庫班相當得意，但他也不禁回憶起2004年放走納許的慘痛事蹟，畢竟當年納許重返太陽效力，隨即連兩年拿下年度MVP獎項。

「每個團隊都有各自的理由，當初我們放走納許，應該是最愚蠢的事情，因為當時我們接受醫療團隊的建議，說納許的背傷很可能讓他無法重振雄風，最後很明顯這個建議是錯誤的，」庫班說，「這跟尼克針對波爾金吉斯傷勢評估很類似。」

其實庫班不是相隔16年才開始後悔，他在2004年夏天因為想把薪資空間留給諾維茲基，才不想跟納許簽下長約，反觀太陽祭出6年6300萬美元，想讓納許重返老東家，儘管納許不想離開達拉斯，卻跟庫班再次談判破裂後回到鳳凰城。

結果納許隨即獲選2005、2006年年度MVP，也讓庫班在2006年6月受訪表示，「納許的表現棒透了，我愛他愛到無可救藥，但為什麼他替我們效力時，卻拿不出這種MVP等級表現。」庫班只能感嘆自己沒有眼光，且被醫療團隊騙了。

儘管當年納許被獨行俠交易到太陽，跟波爾金吉斯去年夏天被尼克換到獨行俠，可能都因傷勢問題，但情況或許不太一樣，畢竟尼克自認去年夏天可以挖來厄文與杜蘭特，結果卻遭籃網搶走，波爾金吉斯跟尼克高層關係也早已相當緊繃了。

(中時 )