可憐哪！馬保國得意門生上擂台 9秒就躺平 (影音取自YouTube/死神KO，若被刪除請見諒)

68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國本月中比賽，慘遭50歲業餘拳手王慶民用30秒就KO打暈，影片流出後引發軒然大波，馬保國也從「太極大師」淪為「江湖騙子」，馬保國過往糗事也不斷遭起底，如今又被人發現，馬保國旗下大弟子、有「千斤王」之稱的47歲鄭家寬更曾在擂台上，僅9秒就被秒殺。

傳統武術家鄭家寬聲稱是馬保國旗下大弟子，在去年底一場比賽中對陣業餘拳手張龍，鐘一響張龍就衝上前，先是出了右腳踢擊，接著猛攻鄭家寬頭部，鄭家寬面對對手狂風暴雨般的拳頭，完全無法防禦，頭部被擊中後當場倒地不起，僅過9秒鐘裁判就喊停比賽，判定張龍獲勝。

事實上2人曾在2018年中的巴西柔數大賽對陣過，當時鄭家寬遭張龍關節技壓制，僅1分鐘就舉白旗投降，未料鄭家寬惱羞成怒，比賽結束後偷襲張龍，將對方壓在地上毆打，結果當場遭裁判鎖喉壓制，賽後鄭家寬受訪時，表示自己是舊傷復發，才會敗北。

或許是不滿上次遭鄭家寬偷襲，此次比賽一開始張龍就衝上前猛毆鄭家寬頭部，9秒就擺平對手。該片段被挖出後，不少網友嘲諷：「果然是名師出高徒」、「師徒一個樣，不怕後繼無人了」、「看到被裁判鎖喉直接笑出來」、「這門派可以廢了，超弱」。

(中時電子報)