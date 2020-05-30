活動當天奮起湖不少居民到場選購物品，直呼方便。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真）

家樂福嘉義店29日到奮起湖老街舉辦快閃行動超市活動，未來預計每月上山一次。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真）

家樂福嘉義店29日到奮起湖老街舉辦快閃行動超市活動，家樂福嘉義店經理蘇國維表示，奮起湖位於嘉義縣的偏遠地區，為了讓村民能安心、安全的採購民生用品而辦，未來也預計每月舉辦一次行動超市活動，方便山區民眾購物。

活動當天奮起湖不少居民到場選購物品，除行動超市外也有65歲以上長輩免費剪髮活動，當地業者奮起福餅店陳岱聲說，感謝家樂福今天來到奮起湖提供行動超市的服務，服務到許多山區不方便出遠門的長輩，避免掉開車或是搭車來回嘉義市區接近100公里的舟車勞頓，相當貼心。

嘉義店經理蘇國維說，家樂福近年擴增線上通路，在檢視訂單時發現許多訂購者來自偏遠山區，近期各店也收到包含地區鄉鎮區公所與里長的邀約，讓家樂福決定走出賣場，以行動車方式為偏鄉民眾提供服務，感謝中和村長及理事長的大力支持。

蘇國維說，家樂福嘉義店也採取線上Line群組及FB粉絲團讓民眾事先下單，到達後聯絡民眾取貨，考慮到來回路程約需三小時左右，未未來行動超市方案將依狀況每月一到兩次到場販售，現場也提供刷卡服務。

(中時 )