樹木褐根病防治工程施作情形。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義林區管理處人員發現觸口園區林木出現褐根病症狀，找來狗醫生進行全區林木「快篩」，篩檢出疑似染病樹體採取樣本後，經林業試驗所「確診」15處染病，再由褐根病防治技轉廠商歷經8個月治療後，整治園區內1695平方公尺，讓園區樹木漸漸恢復健康。

嘉義林區管理處表示，林木表面上各自保持著社交安全距離，但褐根病菌會從根部找上樹體開始，地底下盤根錯節的真菌傳播管道更加大疫情控制的難度，加上樹木沒有防護罩或酒精等自保防疫物資，讓防疫更加棘手。

嘉義林管處指出，樹木褐根病防治工程主要將病根移除，撿拾土壤內殘根後集中焚毀，並設置阻絕溝消毒土壤，日前邀請林業試驗所專家學者張東柱、助理研究員劉則言現勘園區防治完工現場，並提供後續園區養護指導，未來半年將密集性觀察園區內其餘樹木生長情形及整治後土壤變化，後續也規畫防治區域內植草皮或臺灣原生樹種苗木。

(中時 )