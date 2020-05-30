曾在日本出道、獲封「九頭身的三聲帶美少女」的安娜李（Anna Lee），現為台灣電玩界主持一姐，她在NHK、公視共同合製戲劇《路~臺灣Express~》中飾演遠女主角波瑠的閨蜜林芳慧，安娜李坦言為了接拍《路》推掉許多商演主持活動，她說「演這齣戲的感覺，是報恩」，希望在這齣搭起日本台灣友誼橋樑的戲劇中，自己能盡一份文化交流心力，也想藉此感謝過去在日本受前輩照顧，「睽違多年再次有新作出現在日本電視上，對我的心境很不一樣，像是交出一張成績單」。

安娜李曾在日本發展，這次以報恩心情演出《路~臺灣Express~》。（粘耿豪攝）

受到當年日劇在台炫風，安娜李從小就是「哈日族」，不僅愛看日劇，高中時期超愛傑尼斯，還曾穿著制服跑到機場接機，追星執著也反映在學日文上，多年來靠著自學日文考過一級檢定，許多人好奇她如何學日文，安娜李透露「找一件你喜歡的，不論人事物，就去研究他說的話、做的事」，尤其近年來日劇都有字幕，就是現成的最佳教材，安娜李不忘宣傳「想學日文的話可以看《路》，有分中文版和日文版」。

不過講起學日文過程，安娜李自曝鬧過不少笑話，回憶高中時有次到朋友家homestay，朋友的母親說「洗風呂」，當時誤以為叫她洗澡，結果朋友媽媽把浴室門打開，驚訝說「我不是叫妳洗澡，是叫妳幫忙洗浴缸」；還有大三赴日交換一年，和同學討論假日要去爬山，安娜李本想表達很興奮，脫口用了「ムラムラ」語助詞，頓時讓身邊男同學睜大眼睛傻眼，事後安娜李才知自己講的是「性興奮」，讓她尷尬到不行，想起往事忍不住嘆「真的是學無止盡」。

早期不熟悉日文用法，安娜李自曝鬧過不少笑話。（粘耿豪攝）

談起在日本演藝圈發展，安娜李當時赴日就讀宇都宮大學國際學研究所，當時的指導教授松金公正，發掘她推薦給經紀公司，因而開展演藝之路。安娜李起初所屬經紀公司，旗下藝人有裴勇俊、李敏鎬還有蘇志燮，有次上司問她要不要跟韓國師兄聚餐，安娜李苦笑說「當時還不認識他們，我竟然說不要」，之後她才轉換到志村健、飯島愛公司旗下。

當時在日本稍有成績，也爭取到節目固定班底的通告，安娜李因簽證到期返台，重新以女團「ZERO＋」出道，或許是個性外向活潑，加上私下也愛打電動，被遊戲節目邀約主持，一試成主顧，主持至今逾10年，期間也發行個人EP，2019年更奪下「亞洲電競大賞」年度最佳主持人獎，熱愛表演但沒想過當主持人，她笑說「無心插柳柳成蔭，是美麗的意外」。

安娜李活潑個性，身受電玩廠商喜愛，紛紛指定她作為活動主持人。（粘耿豪攝）

在事業成績突飛猛進時，安娜李卻痛失至親。她2月底赴日拍攝《路》，不巧碰上新冠肺炎疫情，3月返台居家檢疫14天期間，70多歲母親病情突然直轉急下送醫，她心急如焚想赴醫院探病，卻被唸「妳不知道現在是疫情最嚴峻的時候嗎？妳為什麼現在在這裡？」，她雖難過但也體諒醫護辛苦，隔離期結束後才入院陪伴母親。

回想母親離開前一刻，她在母親耳邊唱詩歌，唱到「禱告良辰，如有雙翼，向主飛昇」歌詞時，母親眼睛緩緩閉上，當時正好是晚上8點8分，安娜李心想「可能是爸爸來接她」，因疫情關係，最後是在教會以10人小規模告別式，送母親最後一程。

安娜李的父親13年前過世，母親晚年患有腎心等慢性病，原本由她與姊姊、弟弟照顧，去年母親跌倒後不良於行，後來改請療養中心照顧，只要有空檔安娜李就會去探視母親，或許是感受到母親自責身體狀況差，表情總悶悶不樂，安娜李會想辦法逗母親開心，會摸她臉說「唉唷，我可愛的小天使」，母女互動宛如情侶般甜膩。

面對母親離世，安娜李坦言會難過，但她認為對母親來說或許是解脫病痛，而今年度過第一次沒有母親的母親節，安娜李以正向態度去面對，「謝謝我媽生給我這麼好看的笑容，呈現在作品裡，至少我媽離開的時候不是擔心，而是放心讓我們自由去飛」，她認為母親現在以另一種方式活在自己的身體裡。

(中時 )