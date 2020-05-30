美國總統川普美東時間29日下午在記者會表示，基於大陸政府違背對香港「一國兩制」的承諾，華府將採取行動取消給予香港的特殊待遇，美國也會對削弱香港自治的香港官員進行制裁。

川普指出，大陸推動「港版國安法」，違背中英兩國在1984年簽署的「中英聯合聲明」，香港不再享有自治，他批評大陸已經將「一國兩制」變成「一國一制」。白宮團隊將會展開行動，取消給予香港特別待遇的豁免政策，美國也會對削弱香港自治的香港官員進行制裁。

由於川普制裁大陸的力度溫和，並無宣布取消中美兩國早前達成的首階段貿易協議，消息曝光後，美股收復逾300點跌幅，最新溫和轉漲。

綜合外媒30日凌晨報導，川普在記者會上宣布，美方展開取消給予香港特殊地位的程序，未來在貿易及旅遊等事宜上，預料香港與大陸將有同一待遇。川普一開場就以大篇幅言詞炮轟大陸，範圍涵蓋香港、貿易、智財權、新冠肺炎等，他批評大陸違背對美國的承諾，表示要重新考慮與大陸的關係。

不過，川普並無談及有關香港特殊地位、「香港關係法」及「香港人權法」等相關議題的下一步行動。他同時宣布，美國暫停與世界衛生組織（WHO）的關係。

本次川普較原定時間延遲了50分鐘才在白宮玫瑰園出現，他在發表數分鐘的講稿後，立即離開記者會場地，並沒給予記者任何提問的機會。

(工商 )