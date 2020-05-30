國道一號大華系統至汐止交流道路段，平時在上下班尖峰時段都會湧入大量通勤車流，假日則有往返東北角旅遊景遊玩車潮，讓該路段不分日夜壅塞，基隆、汐止兩地居民建議拓寬及大華系統增設七堵匝道，其可行性評估日前標出，對此，立委蔡適應指出，這是成功跨出解決該路段交通瓶頸的第一步。

交通部高速公路局提出「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」，總預算819萬元，在今年4月10日開標，5月27日決標，由林同棪工程顧問股份有限公司得標，將進行國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務。

蔡適應於29日表示，未來不論是從汐止五股高架道路延伸或是拓寬等各種方案，希望顧問公司能提出建議，供交通部做為下一階段的目標，他說，基隆到大華系統交流道是國道一號唯一沒拓寬的路段，每逢上、下班尖峰時段都會塞車，再加上基隆市政府目前正在推動的「北五堵國際研發新鎮計畫」，在未來車流量必定會大幅上升，相關的交通規劃也應該盡早規畫。

蔡適應指出，去年12月交通部長林佳龍曾到七堵視察，現場除指示交通部高速公路局針對交通改善拓寬提出規劃，也要求高公局主動協助基隆市政府評估，並提出「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」總預算819萬元，在27日由林同棪工程顧問股份有限公司得標。

(中時 )