美國總統川普今(30)日凌晨舉行記者會，除了宣布反制港版國安法的制裁措施外，又再次砲轟中國大陸隱瞞新冠肺炎疫情，導致數十萬人死亡。川普同時宣布，美國會終止與世界衛生組織(WHO)的關係。

川普宣布終止美國與WHO關係

美國總統川普今(30)日凌晨舉行記者會，10分鐘記者會的議題內容完全鎖定中國大陸、香港、世界衛生組織等議題。除了宣布將撤銷香港特殊貿易待遇，並制裁大陸官員。

針對新冠肺炎議題，川普在記者會上再以「武漢病毒」稱呼新冠肺炎病毒。他指控大陸全面控制(WHO)，導致(WHO)不能適當地應對疫情。他指責大陸官員忽視向(WHO)報告疫情的義務，並向(WHO)施壓，在疫情爆發之初誤導世界。

川普表示，美國以往每年向(WHO)資助4.5億美元，大陸只資助4千萬美元，美國一直是(WHO)最大的資助來源。在終止與世界衛生組織(WHO)的關係後，川普表示，美國今後會將款項重新導向到其他有急切公共衞生需要的地方，但沒有作出明確說明。

(中時電子報)