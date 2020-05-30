謝孟易（二十九歲）和女友鄭唯秀（二十八歲），三年前共同擺攤創立類似紅豆餅、又像似雞蛋糕的時尚點心「犬首燒」，立刻在網路上掀起討論，吸引排隊大軍，只是人潮帶來財富，也帶來考驗。

從南台科技大學生物科技系畢業後，謝孟易在肯德基打了三年工，一直想要創業開炸雞店的他，總是受限資金不足。由於要賺取更高時薪及早存到創業基金，謝孟易和鄭唯秀後來一起到外公的鞋子商標加工廠工作；那段時間，謝孟易發現小生意風險低比較穩當，於是開始利用閒暇時間，改良當時非常流行的「鯛魚燒」，最終成就「犬首燒」。

犬首燒以法鬥犬為商品造型，搭配訂製的包裝袋，萌樣很吸睛。（圖／宋岱融攝）

起初，為了展現商品特色，小倆口決定自己煮內餡，不向食品材料行購買成品。兩人先去誠品書店買了一堆食譜，接著照著製作，想方設法加以「進化」，「那時每天煮餡、做皮，試了就丟，丟了又試，練功的三個月整整花掉約十萬元。」謝孟易說。

最後，兩人捨棄麵粉，以在來米、糯米等穀粉製作外皮，希望用「不含麩質」來吸引對麵粉過敏的消費者；內餡則選定大眾化的紅豆、卡士達（奶油）、起司、抹茶、芋頭、花生等六種，並計畫不定期推出限量版的特殊口味，每個售價三十五～四十元不等。

犬首燒的圖案、招牌與看板等，都是謝孟易與鄭唯秀構思，請朋友製作。（圖／宋岱融攝）

當時，謝孟易還抽空尋找模具製造商，他以女友最愛的法國鬥牛犬為靈感，設計出狗頭造型的模具，命名「犬首燒」。「那時一個模具要價五萬五千元，我已經沒有積蓄，外公也不看好，說我是「青瞑不怕槍」（台語，意指初生之犢不畏虎），還好爸爸為了鼓勵我創業，贊助二十萬元。」二○一七年八月，謝孟易和鄭唯秀分租台南市國華街商圈一家咖啡廳，開門營業。

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(中時電子報)