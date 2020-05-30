「第一天手忙腳亂，有位先生來買，我給錯口味；第二天他來告訴我，我連忙道歉，又補了一個給他，沒跟他收錢。可能是個原因，那位先生就在部落格上大讚犬首燒好吃，老闆又有禮貌。第三天起，我的攤子就大排長龍！我和女友還不知道發生了什麼事。」謝孟易笑說，那時外公還不相信地跑去偷看。

雖然「犬首燒」一炮而紅，謝孟易卻陷入供不應求的困境，「犬首模具一組五個，我有三組同時在瓦斯爐上烤，火力全開一次要烤十五分鐘，換句話說，客人每點滿十五個後，就要等上十五分鐘，才能拿到成品。因此每次號碼牌一發，就要等上一小時。」謝孟易大嘆，隊伍愈排愈長，遮蔽了隔壁的攤位，也影響附近店家，在眾人抗議下，營業一周就另尋地點。

由於犬首燒適合做為聚會點心，謝孟易積極開發團訂市場，並降低外送門檻。（圖／翻攝自犬首燒臉書）

謝孟易後來向民族路圓環附近的一家飲料店分租一處，透過臉書發布遷移訊息後，舊雨新知立刻蜂擁而至，卻惹惱身為飲料店的二房東，「飲料店分租給我，本想藉我的人潮，帶動飲料生意，但沒達到預期的結果，還覺得我妨礙了飲料生意。」謝孟易和鄭唯秀只好「孟母三遷」，再度另謀他處。

每次進駐百貨商場設櫃，犬首燒就會推出新口味。（圖／宋岱融攝）

「有天朋友告訴我，民族路有一家店面要盤讓，那天外公剛好來看我，我們就一起去看店面，對方開價十五萬元，外公當場殺價到十萬元：還從口袋掏出二萬元，跟對方說這是訂金，沒想到就成交了，就這樣盤了現在這家店。十萬元盤讓金，最後都是外公贊助的！」謝孟易大讚，外公經營鞋子商標加工廠五十年，商場經驗豐富，雖然沒有開過店，與人交涉講價的技巧卻十分高竿。

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(中時電子報)