美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市，因非裔男子遭白人警執法過當死亡而掀起的怒火延燒。遭警方跪頸致死，引爆動亂的前警員沙文（Derek Chauvin），今（30日）被警方拘捕，控以三級謀殺罪及過失殺人罪。美國種族動亂情勢緊張之際，美國總統川普火上加油，推特發文揚言「何時開始劫掠，槍擊就展開」。外界原本預期他會在今天的記者會上說明，結果10分鐘記者會中，他隻字未提。

明尼蘇達州公共安全部專員表示，沙文是因為弗洛伊德死亡案被捕。任職警察19年的沙文，日前被拍到將被指懷疑企圖使用偽鈔的弗洛伊德強壓在地上，並以膝蓋壓住他的頸部長達9分鐘，期間沒有理會對方呼救表示無法呼吸。弗洛伊德事後不省人事，送醫後死亡，事後沙文和另外3名警員被革職。

這起事件已經引發數千民眾連續3天抗爭，示威群眾攻陷涉事警局並縱火，歹徒趁亂打劫商家，場面猶如戰區。明尼蘇達州宣布進入緊急狀態，國民兵進駐。情勢緊繃紛亂之際，總統川普挑釁發文，稱鬧事者暴徒（Thugs），還揚言「何時開始劫掠，槍擊就展開」，武力鎮壓意味濃厚。

(中時電子報)