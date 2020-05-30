【1】台海緊張升溫 東、南沙納漢光兵推

針對外交部長吳釗燮指「北京下一步可能是武統」，國民黨革實院長羅智強前晚與退役少將于北辰、立委陳以信在網路直播《未來沙龍》對談。于北辰批評吳釗燮的說法是「小學生算術」，完全不負責任；陳以信則指出，國防部已證實「東沙與南沙的防衛已納入今年漢光演習兵推」，顯然兩岸有限度的軍事衝突，已在國防部想定中。

【2】菸害法大修 電子煙全禁賣

13年未修的《菸害防制法》要動了。衛福部國健署昨預告最新修正案，2大重點為將合法吸菸年齡提高至20歲，違者將需接受戒菸教育；以及電子煙等各種型態的類菸品入法，禁止製造、輸入、販賣、打廣告等，非法輸入者最重罰5000萬，最快明年上路。

【3】陸稱反分裂法 絕非稻草人

今年是大陸通過《反分裂國家法》15周年，29日北京高規格舉行座談會，全國人大委員長栗戰書出席並發表長篇對台講話。栗戰書「正告」台獨分裂勢力稱，台獨是絕路，如果以身試法必遭嚴懲；全國人大法工委主任沈春耀則強調，《反分裂國家法》不是田野的稻草人，也不是法律貨架上的擺設。

【4】房巿5月天 ＋0發酵 買氣回溫

台灣連續超過40天無本土病例，加上台股快速回穩，各大房仲調查5月主要都會房巿成交量較4月明顯回籠，呈現1至3成增長，平均成交單價除新北持平，其餘五都紛較去年同期每坪攀升0.9萬至2萬元。信義房屋指出，除首購、首換剛性需求外，台北巿高端市場交易量有增加趨勢，部分企業主、自營商可能因應資金調度需求，出售閒置資產，但也有等了許久的買盤趁勢接手，5月北市總價5千萬元以上的市場交易量明顯增加。

【5】《周遊記》鬼出沒登陸碰壁

周杰倫（周董）主導並與化妝師和魔術師等好友們一起主持的首部華語實境節目《周遊記》，近來在Netflix、大陸浙江衛視播放，微博29日傳出原定今（30日）播出的東京篇下集，因「不明原因」遭浙江衛視禁播，觀眾僅能在Netflix收看，至於浙江衛視則改播出維也納篇，讓許多大陸粉絲直喊「可惜」。

(中時電子報)