地牛翻身！06：58宜蘭員山規模4.1地震 07:092020/05/30 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻身！06：58宜蘭員山規模4.1地震。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在宜蘭縣政府西方14.9公里，位於員山鄉今天上午06時58分發生規模4.1的地震，地震深度71.1公里，宜蘭縣地區最大震度1級，內城1級、牛鬥1級、宜蘭市1級、冬山1級、大同1級、蘇澳1級、南澳1級、南山1級、澳花1級。而新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣和苗栗縣最大震度皆是1級。 (中時電子報) #宜蘭縣 #地震 #員山鄉 #規模 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本全面解封 再推百兆振興 04:102020/05/26 全球財經 陸本周發專項債 規模史上新高 04:102020/05/26 全球財經 羅昇加入佳世達聯合艦隊 Q1轉虧為盈 04:102020/05/26 產業特刊 疫情見人心 AI選股吸睛 04:102020/05/26 投資理財 宜蘭圖書館現偷拍狼 網頁設計師遭警方逮捕 10:592020/05/26 社會 易綱射五箭 穩市場信心 04:102020/05/27 全球財經 經濟大怒神 另類投資當道 04:102020/05/27 投資理財 800房免費招待 宜蘭民宿謝醫護 04:102020/05/27 地方新聞 冬山河親水公園發現溫泉水脈！縣府積極辦理探勘 12:172020/05/29 旅遊 冬山河公園發現溫泉 泡湯將成真 04:102020/05/30 地方新聞 生活熱門新聞 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 時事 可憐哪！馬保國得意門生上擂台 9秒就躺平 - 生活 30秒打暈太極大師 50歲業餘拳手回應了 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 「夫婦的世界」灑狗血劇情真實上演 一統徵信社帶你揭發真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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