在宜蘭縣政府西方14.9公里，位於員山鄉今天上午06時58分發生規模4.1的地震，地震深度71.1公里，宜蘭縣地區最大震度1級，內城1級、牛鬥1級、宜蘭市1級、冬山1級、大同1級、蘇澳1級、南澳1級、南山1級、澳花1級。而新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣和苗栗縣最大震度皆是1級。

(中時電子報)