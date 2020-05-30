雖然美國總統川普防疫期間一再搶盡鏡頭，加上集中火力砲轟大陸，但防疫成效「有目共睹」，至今不但確診與死亡人數皆排名全球首位，更於27日死亡人數突破10萬大關，讓他的民調與篤定代表民主黨拜登民調差距一截。而據美國有線電視新聞網指出，所屬的共和黨黨內已出現聲音，如此下去，川普可能會在今年11月的大選中，接連丟掉總統與參議院多數。

報導指出，3個月前民主黨內才因初選陷入僵局，當時未受疫情威脅，股市也升至高點，川普贏得第二任期幾乎是十拿九穩，讓共和黨內對於年底大選充滿十足自信，有望參議院繼續取得多數。

不過，自疫情爆發以來，共和黨內的策略人士愈來愈擔心川普恐將在11月大選遭擊敗。報導指出，7名未與川普選舉陣營有關的共和黨黨工表示，川普對疫情的反應與引起的經濟下滑，大幅危害了他競選連任，而此一效應恐會更廣泛影響共和黨選情。

這7名共和黨黨工透露，根據內部民調顯示川普已稍微落後民主黨參選人拜登，不過此一趨勢恐在許多關鍵州的參議員選舉發酵。他們表示，共和黨已在23個州內保住參院席次已有困難，而在疫情尚未見底前，要守住僅有3席的些微優勢的任務更加艱困，例如亞利桑那以及北卡羅納州，先前都是認為可以輕鬆勝選，如今選情都已陷入危機。此外，川普個人的政治顧問李望多斯基（Corey Lewandowski）與博西（David Bossie）也都向川普透露，他的支持度在某些搖擺州逐漸下降。

共和黨內更蔓延一種恐懼，就是年底大選將成為對川普對抗疫情表現的公投，加上受重創的經濟，以及共和黨支持者信心受打擊以及搖擺不定的投票者，種種因素只會使上述影響更加惡化。

不過川普陣營並不擔心黨內是否會出現「西瓜效應」，並強調唯有團結的共和黨才會讓11月大選創造最好勝機。川普競選團隊發言人裴林（Erin Perrine）表示，「任何一位想要勝選的共和黨人，都會和總統一起競選，他是如此的活力、熱情與草根吸引力，如果你是候選人，絕對想和他一起行動」。

(中時電子報)