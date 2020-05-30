美國總統川普宣布，因應大陸通過港區國安法，將採取措施取消給予香港的特殊待遇政策豁免，將採取行動取消香港作為獨立於中國之外的獨立關稅與旅遊地區優惠待遇。對此大陸駐美大使館發表聲明稱，香港是中國的特別行政區，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要措施予以反制。聲明還強調，該法不影響香港高度自治，不影響港民的權利和自由、不影響外國投資者正當權益。

大陸駐美使館29日深夜在官網發表聲明指出，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。一段時間以來，內外敵對勢力利用香港肆無忌憚地進行各種嚴重危害國家安全的活動並干預香港特區事務，香港已成為中國國家安全的一個風險點。中國中央政府對維護國家安全負有最大和最終的責任，不可能對這些坐視不理、放任不管。

聲明稱，大陸全國人大做出建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。全國人大決定就香港國家安全立法，是從根本上保障“一國兩制”的有效實施。

聲明最後指，「對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，我們將採取必要措施予以反制」。

(旺報 )