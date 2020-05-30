【1】強化反獨促統 對綠漸失望

李克強在政府工作報告中談及兩岸關係時，不僅未提九二共識（為2009年後首次政府工作報告未提），甚至只提了促進統一，但並未提和平，這是1983年之後的首次。綜合這幾天的訊息，這對台是個警訊，民進黨政府在美國挑撥、香港局勢更加動盪下，踏出的每一步須更加謹慎。

【2】陸首部民法典 逾1甲子5度編纂

大陸13屆全國人大會議在24日進行《民法典》草案的審議，並預計在28日下午3時閉幕會時進行表決。這部即將表決的草案如果通過，將是大陸頒布的首部民法典。不過幾乎含括所有民生活動的《民法典》，為何大陸建政至今都沒有頒布？事實上，大陸曾5度嘗試編纂民法典，卻因各種因素無法順利實現。

【3】閩GDP首超台 張志軍：意義深遠

大陸海協會長張志軍在兩會期間指出，2019年福建省的GDP總量達到了4.23兆人民幣，台灣則是4.22兆人民幣，福建首次超越台灣，他認為這是歷史性突破，對於對台工作具有深遠意義。

【4】全台跑透透 台商尋投資契機

因為新冠肺炎疫情因素，導致不少大陸台商最近都滯留在台，甚至可能是幾十年來最長一段在台時間。因為是被動停留，所以台商們騰出了很多時間，很多人就到處參訪走動，不僅刺激台灣消費，一些台商還組團四處考察在台投資機會，這些台商都是在大陸事業有成，有一定資金能力，對事業重整、經營、投資判斷精準，這一段時間，正是他們醞釀鮭魚返鄉的黃金期。

【5】在港台商憂心 不致立現撤資潮

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）28日表態，大陸推出「港版國安法」之下，香港失去高度自治，將不再獲得美國自1997年7月前依法給予香港的待遇，被解讀或祭出取消特殊貿易地位等多種可能。針對是否動搖台商在港對大陸轉投資與金流等變化，大型會計師事務所會計師表示，目前台商的心理恐懼因素大於實質影響，認為就現階段觀察，對在港台商影響更小於歐美外商，不至於立刻出現撤資潮。

(中時電子報)