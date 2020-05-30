女星崔佩儀日前被爆與韓裔老公Sam大吵鬧離婚，更聲稱兩人生完兒子貝克宇後，就過著17年無性婚姻，讓她動怒指控爆料內容全是子虛烏有，昨天更在臉書PO出與老公同桌用餐的照片，證明夫妻之間感情依舊。

崔佩儀昨天接連在臉書發文，先是PO出喝咖啡的照片，並感性表示：「喝杯咖啡幸福一下，家永遠是最重要的，有家才有溫暖、有家才不孤單」，接著PO出後車廂放著去超市買的好幾袋菜，透露在下節目後就趕緊去買老公跟兒子喜歡吃的菜，準備回家大展手藝，最後則是PO出與老公同桌用餐的照片，只見兩人開心看著鏡頭，相當享受這個當下，接著強調：「我的手藝不好，但是有滿滿的愛」，間接粉碎先前婚變傳聞。

崔佩儀日前被週刊踢爆19年婚姻亮紅燈，甚至還吵到鬧離婚，對此她透過律師發出聲明，表示該報導未經查證損壞名譽，甚至影響家庭生活，也將保留法律追訴權。

(中時電子報)