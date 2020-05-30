通姦除罪化在台灣社會討論多時，歷經18年後二度釋憲，通姦今（29）日終於免除刑法入罪。對此，作家黃越綏從15年前的反對者轉身成為贊同者，她所持理由是，通姦罪已成為逼迫弱勢手段，也違反了保護婚姻和家庭圓滿的立法目的，她並用「兩性關係當自強」，勉勵台灣的男女性。

黃越綏今在臉書上表示，台灣通姦罪立法的目的，經過這麼多年來的演變，經常會成為逼迫弱勢者的手段。她舉例說，女學生與狼師上床，被師母告通姦判賠30萬元，還有男律師約炮後，反向對方脅迫其妻是可以告她通姦罪。

黃越綏點出通姦罪的吊詭之處，尢其當丈夫或妻子在發現另一半有通姦的行為時，通常只會對小三或小王提出告訴，反而對自己的另一半明撤告。

她指出，通姦本是破壞家庭美滿的兇手，可是對始作俑者卻偏偏能被原諒且撤告，更證明了抓姦行為未必真能維護婚姻，更給下一代帶來不良的示範。

事實上，15年前在論戰此議題時，黃越綏並非高舉除罪化大旗之人，當時她主張暫不廢除通姦罪。理由是台灣及中國大陸兩地剛開放，台商紛紛前往經商或設廠。基於資訊不對等且遠距鞭長莫及，加上當地的法律缺乏保障的情況下，為了維護台灣元配及子女的權益，的確是有其存在的必要性。

黃越綏說，如今她主張廢除的理由則是，應順應世界潮流，現今還留有通姦罪的大概只剩下20幾個國家。文明的社會應以「對話」來取代浪費資源的「訴訟」。再說通姦也非男人的特權，廿一世紀在感情的世界𥚃，兩性關係當自強。

(中時電子報)