費德勒(Roger Federer)首次登上世界第一！在《富比世》版本的「年度最賺錢運動員」，費德勒成為2020年榜首，這是該榜單設立以來首次出現網球選手。費德勒近1年稅前收入為1.06億美元(約台幣32億)。

雖然女子體壇早就由網球女將莎拉波娃(Maria Sharapova)完成11連霸，後來又是小威廉絲(Serena Williams)、大坂直美稱霸，但在男子體壇30年來，網球從未有人登頂。

1990年的收入榜首是「鐵拳」 泰森，之後籃球大帝麥可喬丹達成6連霸(92-98)，F1車神舒馬克也有2連霸，然後就是高球天王老虎伍茲的10連霸(02-11)。前拳王梅威瑟近10年有4次登頂，總收入是過去10年第一。

費德勒登榜首不是因為男網特別賺，而是他自己很會賺，他是史上在老虎伍茲之外唯一年度代言收入突破1億美元的人。費德勒早年與Nike合作，2018年轉投日本服飾品牌Uniqlo，簽下3億美元合約。

然而真正的原因還是新冠疫情爆發，足球巨星C羅收入大減以1.05億美元位居年度第2。接著是梅西、內馬，以及籃球明星詹姆斯、柯瑞、杜蘭特，這些人都因停賽被減薪。老虎伍茲則靠著代言收入維持在前10名。

(中時電子報)