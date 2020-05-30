直播》韓國瑜視察梓官農損 將啟動補助計畫 08:292020/05/30 中時電子報 李培睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日高雄受到豪雨襲擊，梓官區也傳出災情，蔬菜專區農損嚴重，今天(30日)早上高雄市長韓國瑜前往梓官區視察農損情況。 韓國瑜表示，農民就是這麼辛苦、樸實，但遇到天災的時候換感覺很無奈，因為辛苦耕種的結果，一場大雨就會毀掉。韓國瑜說，市政府重視農民權益，他也已經指示農業局考慮農損。韓國瑜也指出，農民問題市府視為大事，而此次的農損約500多萬，市府會趕快啟動補助計畫幫助農民，並感謝農民平日對學校供餐和國軍副食站的支持。 韓國瑜赴梓官視察農損(取自臉書) (中時電子報) #農損 #視察 #梓官區 #韓國瑜 #拚市政 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳菊、韓國瑜比一比 網友回4字陳揮文一驚 - 政治 陳菊和韓國瑜差別在哪？網友神回 - 政治 趙少康問曾被通姦罪嚇阻過嗎？沈富雄妙回一句 - 政治 重返高雄「三山」街訪 網：看到眼眶紅 - 政治 韓國瑜接班人不是李四川？他黑馬竄出..大感意外 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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