近日高雄受到豪雨襲擊，梓官區也傳出災情，蔬菜專區農損嚴重，今天(30日)早上高雄市長韓國瑜前往梓官區視察農損情況。

韓國瑜表示，農民就是這麼辛苦、樸實，但遇到天災的時候換感覺很無奈，因為辛苦耕種的結果，一場大雨就會毀掉。韓國瑜說，市政府重視農民權益，他也已經指示農業局考慮農損。韓國瑜也指出，農民問題市府視為大事，而此次的農損約500多萬，市府會趕快啟動補助計畫幫助農民，並感謝農民平日對學校供餐和國軍副食站的支持。

韓國瑜赴梓官視察農損(取自臉書)

(中時電子報)