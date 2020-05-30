在宣布中止世界衛生組織關係以及撤銷香港特殊貿易待遇之外，美國總統川普同時宣布由於大陸不斷竊取美國機密技術與智慧財產權以強化解放軍現代化能力，對美國安全構成威脅，將禁止與大陸解放軍有關聯的陸生與研究人員入境。

在這場前所未見的對陸「全面嗆聲」記者會上，川普先譴責北京違反中英聯合聲明，一國兩制已成為一國一制，香港不再被視為獨立於大陸之外的地區，因此將撤銷香港特殊貿易待遇，並制裁陸官員。在記者會結束不久，白宮新聞辦公室發出總統公告，宣布將停止部分陸學與研究人員入境。

據《美國之音》報導，白宮聲明指出，大陸正廣泛取得美國敏感技術與智慧財產權，以增強解放軍現代化能力，這對美國長期經濟活力與美國人民安全與保障構成威脅。聲明也表示，大陸當局利用部分陸留學生，主要是研究生、博士後研究人員獲取智慧財產權。

此外，來自大陸、與解放軍有關聯或曾經有關聯的學生或研究人員，有極大可能被大陸當局要脅要替陸方竊取智慧財產或高科技機密，故川普政府認為，總統認為，持F類和J類簽證來美從事研究的某些非移民的大陸公民，如果目前或過去受雇於實施「軍民融合」戰略的大陸實體，此類實體獲得資助從事研究，將會損害美國利益，因此將禁止或限制這些陸公民入境。

公告也指出，「軍民融合」戰略是指為大陸或按照北京的指令獲取並轉移外國科技，並將這些科技用於推動解放軍軍力的發展，特別是關鍵和新興科技。

這項命令將從美東夏令時間6月1日午夜起生效，但禁令不適用美國綠卡持有人、美國公民或綠卡持有人的外國配偶與符合其他條件外國人。此外，在美就讀或從事研究的陸公民，如果攻讀或研究科系被美國政府認為不會對陸的軍民融合戰略有幫助，也不受此文告的限制。

(中時電子報)