高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，資深媒體人陳東豪指出，民進黨2018年選舉，高雄慘輸，但總市議員得票數為61萬票。但綠媒老董吳子嘉指出，但是因為現在民進黨分裂，所以他斷言罷韓不會過！

陳東豪在28日政論節目《關鍵時刻》上直言，民進黨最慘是2018年，不算時代力量、不算基進黨、也不算台聯，他單純只算民進黨在2018年不管是當選還是落選的市議員得票總數為61萬多，市議員得票已經是選舉裡面比例算比較低的。他不算行政院副院長陳其邁的票，而且那次返鄉投票的票幾乎都是韓國瑜的票。

陳東豪接著表示，綠營高雄在地的票就有61萬，民進黨難道不知這些票在哪裡？一定知道的啊！落選的市議員大約都在1萬到9千出頭，每個人都大概知道自己的票在哪裡。

不過，同台《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日指出，東豪的分析很有道理，但全台只有他敢說罷韓不會過！他的理由很簡單，因民進黨在黨部主委選舉上內部已分裂，所以民進黨到現在沒有很團結，對於罷韓就不會積極動員，加上投票率不高，所以罷免案「不會過！」

(中時電子報)