美國總統川普在今(30日)台北時間凌晨召開大陸相關記者會，在那之前，由於市場傳言，川普可能採取經濟、貿易等經濟性制裁，一度造成美股早盤下殺近4百點，不過實際記者會上，川普並未取消貿易協議，也沒有增加新的經濟性制裁，也讓投資人瞬間放鬆，道瓊尾盤急拉回到平盤附近，以半導體為主的費半指數更是漲逾2.6%。

美股四大指數收盤狀況，道瓊指數小跌0.07%或17.53點，收25,383.11點；標普500指數收漲0.48%或14.58點，收3,044.31點；科技股的那斯達克更是漲逾百點，漲幅達1.29%，收9,489.87點；費半漲幅最猛收漲2.65%、漲47.83點，收1,835.49點。

重要個股方面，蘋果、臉書小跌0.1%左右；晶片股漲幅則相對強勢，超微、美光、高通皆漲逾3%；輝達漲幅4.5%、英特爾小漲近2%；台股ADR方面，台積電ADR小漲0.1%、聯電ADR漲幅達0.8%。

川普在記者會上宣布多項對大陸和香港的制裁手段，像是暫停有國安風險的大陸人民入境美國，研擬撤銷香港獨立關稅及旅遊優惠的待遇，以及制裁參與侵害香港高度自治的陸港官員。

對此，經濟學家Peter Cardillo表示，川普總統指責大陸應該對疫情負責、宣布終止與WHO關係，再次提到與大陸間的貿易不平等，但通篇未提及取消貿易協議，也沒有新的制裁，看起來還是政治上的宣示意味，這也是美股反彈的主要因素。

(中時電子報)