麥當勞報報壞了？他抽到12個「雞塊買1送1」。（翻攝自麥當勞報報APP）

麥當勞報報APP常有許多好康，因此吸引許多人下載，昨有網友分享，他辦了12個帳號竟都抽到4塊雞塊買一送一，，讓他驚疑「麥當勞報報是否壞了？」引發網友熱議，「+1 雞塊庫存太多嗎？」。

有網友在PTT上分享，他辦了12個麥當勞帳號，開啟麥當勞報報APP抽獎，結果12個帳號都抽到麥克雞塊4塊買一送一，讓他驚疑「是不是麥當勞報報壞掉了？」讓他好奇地喊，請抽到的人＋1，並詢問，這是否與振興券有關？

貼文曝光，隨即引爆網友熱議，「+1 雞塊庫存太多嗎？」、「扯爆！我也是雞塊」、「APP沒壞，就是雞塊日，之前也有過，不用大驚小怪」、「12個也太多，我也是抽，到三個」、「雞塊真的滯銷吧+1」。

麥當勞27日宣布，將自5月28日至31日連續4天，發放250萬份的「現金抵用券」。抵用券餐餐都優惠：消費者於早餐時段，現金消費滿100元，即可使用1張$10元抵用券；一般時段現金消費滿200元，則可用1張20元、滿400元可用2張，還能合併「麥當勞報報APP」、「甜心卡」、「銅板輕鬆點」等優惠一起使用。

(中時電子報)