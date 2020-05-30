前立委孫大千直批現政府執行紓困和振興券規畫，做了4件蠢事。(圖擷自孫大千臉書)

防疫、纾困、振興是目前政府最重要的事。因為衛福部長陳時中領導的國家防疫隊做得好，反凸顯紓困做得零零落漆，而振興方案的規畫也一直飽受抨擊。前立委孫大千直批，這樣的「落漆國家隊」做足了4大蠢事。

孫大千今(30)日在臉書上表示，紓困漏洞百出，振興不甘不願。這樣的「落漆國家隊」乾脆找個地洞鑽進去，別再出來丟人現眼了吧！

他指出，「落漆國家隊」做了4大蠢事，首先是紓困現金發放程序繁瑣，計算複雜，不但緩不濟急，甚至重複溢領，最後形成「紓困之亂」。

其次是勞工紓困貸款在沒有獲得政府風險分攤的情況之下，銀行紛紛挑肥揀瘦，拚命放貸給具有還款能力的對象，只求達到業績，美化數字，向政府交差了事。導致真正有貸款需要的弱勢勞工求貸無門，根本就是「看得到，卻吃不到」。

孫大千還提到，振興券的發放金額只不過是馬英九時代消費券的一半左右，如此有限規模的振興券方案，到底又能夠達到什麼樣的效果呢？

孫大千最後說，為了不願「馬規蔡隨」，硬是要標新立異，要求民眾花$1000才能購買$3000的振興券，這種不食人間煙火的點子，究竟是哪些天兵想出來的啊？

(中時電子報)