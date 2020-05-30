高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日登場，前高雄縣長楊秋興最近頻頻批評韓國瑜，並質疑他不住在官邸卻在其他地方租房子，是不是不別有用心。臉書粉專《比特王》痛批楊秋興，並反問，前高雄市長陳菊好像也沒一直住在官邸，怎麼就沒人講了？

對於楊秋興質疑韓國瑜，還列出罷免理由，《比特王》痛批，楊秋興妄想當地下市長不成又背骨。並表示，日前和一個朋友聊天時，朋友竟說「韓國瑜忘恩負義，也不看看楊秋興怎麼幫他當上市長的！」讓他當場傻眼。《比特王》直言，楊根本把韓當成草包，並指出到底有多少人因為楊的影響投給韓，現實可能不如楊所想。

而前幾天楊秋興在臉書上列舉的罷韓理由中，有一條就是為甚麼不住官邸，還在高鐵站附近租房。對此《比特王》表示，陳菊也沒一直住在官邸，並指出她在高雄市長任內時，曾在鼓山區買了一間中古公寓，不過該處房產在陳菊接任總統府祕書長後已經賣掉。而當時陳菊在自宅和和官邸輪流住，其中的原因則是因為官邸目標明顯，許多陳抗團體會聚集在官邸附近。《比特王》覺得很奇怪，陳菊也沒一直住在官邸，怎麼沒人去罵她？

此外，《比特王》還曝光，全台沒有住官邸的市長跟本不只韓國瑜一個。比如新北官邸閒置13年，台南官邸更從來沒人住過。並批評楊秋興拿這理由來罷韓，實在令人傻眼。

(中時電子報)