美國之音30日報導， 繼大陸全國人大通過制定港版「國安法」的決定後，北京再以《反分裂國家法》警告台灣「保留各種選項不放棄對台用武」。隨著台海情勢可能升級，美國五角大廈官員說，美軍有防範各種可能衝突的準備，如果習近平下令中央軍委會採取攻擊行動，美國要確保那些接到命令的人「對是否能執行這個命令存疑」。

美國之音報導稱，對於美國如何防範大陸對台使用武力，美國國防部負責東亞事務的副助理部長科林可（Heino Klinck）說，美國有軍隊就是要防範各種可能的衝突，「如果習近平召集中央軍委會並下令軍委會成員對某個地方採取攻擊行動，我們要那些穿著制服的專業人員（共軍）在心中有所疑慮，他們實際上是否有辦法執行那個交給他們的命令。」

科林可是在全球台灣研究中心（GTI）28日一場網路研討會上針對提問答覆。他說，美國不僅在印太地區，而是在全球的軍隊都以威懾衝突為目標，並且準備好萬一威懾失敗，也要確保美國能夠超越並擊敗對手。

「我們有任何你可以想像得到，甚至是你想像不到的應變計畫來應對美國可能在全球面對的挑戰。」科林可以新冠肺炎疫情為例表示，美國國防部一直都有各種計畫、模型、類比行動和訓練來應對這個大流行。

科林可說，美國鼓勵台灣發展「整體防衛構想」（ODC），如果台灣要在傳統防衛能力和不對稱防衛上取得平衡，去年美國歷史性的軍售即以F-16戰機、M1A2戰車等傳統武器為重點，現在美國將要專注的是台灣的不對稱防衛能力，盡管其中有些武器不像戰機或坦克那麼有吸引力，但他說，這些武器對於威懾或擊敗解放軍卻是「非常、非常有用」。

科林可重申，美國國防部嚴肅看待在《台灣關係法》及《2020財年國防授權法》(NDAA of 2020)相關條文下，對台灣安全防衛的承諾，將會持續確保台灣擁有足夠自我防衛能力，也確保美國的印太駐軍有能力來應對挑戰。他說，印太司令部及夏威夷美軍最重要的焦點，就是大陸解放軍的侵略性活動。

(中時 )